دلیل بازگشت پرواز تهران - دوشنبه به فرودگاه امام (ره) اعلام شد

مجید اخوان در گفتوگو با خبرنگار، به در پاسخ به چرایی بازگشت هواپیمای یکی از ایرلاینهای ایرانی در مسیر تهران - دوشنبه به فرودگاه امام (ره) گفت: به دلیل اینکه ترکمنستان مجوز عبور ایرلاینهای ایرانی را از آسمان خود صادر نکرد، پرواز تهران - دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به فرودگاه امام خمینی (ره) در تهران بازگردد.
وی همچنین از مسافران خواست که پیش از سفر حتما اطلاعات لازم را از مراجع مربوطه کسب کنند.
همچنین براساس پیگیریهای ایسنا، اعلام شد که از ساعت ۲۴ شب گذشته کلیه پروازهای ایرلاینهای ایرانی به امارات متحده عربی نیز لغو شده است.