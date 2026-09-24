جوان آنلاین: «ذبیحالله مجاهد»، سخنگوی حکومت طالبان، حملات هوایی پاکستان به ولایتهای قندهار، پکتیا و خوست را محکوم کرد و گفت افغانستان به نقض حاکمیت خود پاسخ خواهد داد.
به گزارش تسنیم، مجاهد در بیانیهای اعلام کرد که پاکستان بار دیگر به این سه ولایت حمله هوایی کرده است و در این حملات چهار غیرنظامی نیز کشته شدهاند.
سخنگوی طالبان این حملات را «نقض صریح اصول» و «تجاوز آشکار» خواند و افزود که حکومت کابل در برابر حملات و اقدامات پاکستان موضع قاطع اتخاذ خواهد کرد و «پاسخ مناسب» خواهد داد.
مجاهد همچنین ادعای مطرحشده از سوی مقامهای نظامی پاکستان درباره عبور پهپادها از افغانستان به سمت پاکستان را تلاشی برای توجیه حملات هوایی اسلامآباد دانست.
وی هشدار داد که اقدامات «نسنجیده، بیاحتیاط و خصمانه» میتواند خشم مردم افغانستان را برانگیزد و پیامدهایی برای نظامیان پاکستانی داشته باشد.
تنش میان طالبان و پاکستان در ماههای اخیر افزایش یافته و دو طرف یکدیگر را به انجام حملات و حمایت از گروههای مسلح متهم کردهاند. حملات هوایی پاکستان به مناطقی در افغانستان نیز پیشتر با واکنش طالبان و درخواستهایی برای توقف درگیریها همراه شده است.
جنگندههای پاکستانی بامداد امروز (پنجشنبه) نیز مناطقی در ولایتهای قندهار، پکتیا و خوست را بمباران کردند.
شهر قندهار محل استقرار هبتالله آخوندزاده، رئیس طالبان، به شمار میرود. گفته میشود مجتمع ملا عمر، بنیانگذار طالبان نیز هدف این حملات هوایی قرار گرفته است.
این درحالی است که ارتش پاکستان سه روز قبل نیز مناطقی در شرق افغانستان را هدف قرار داده بود.