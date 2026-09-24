کد خبر: 1381264
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

صفحه اول روزنامه‌های پاکستان مزین به صدای حق‌طلبی ملت ایران در سازمان ملل

3 همه روزنامه‌های اردو و انگلیسی زبان پاکستان صفحه اول شماره امروز خود را به سخنرانی دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل برای حق طلبی ملت ایران اختصاص داده و چنین برداشت کرده‌اند که ایرانی‌ها دیپلماسی برای صلح و قدرت دفاعی برای پاسخ به تجاوزگری را همچنان حفظ می‌کنند.

جوان آنلاین: جراید اردو و انگلیسی زبان صبح امروز در اسلام‌آباد و دیگر شهر‌های پاکستان سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را به صورت گسترده منعکس کردند.

به گزارش ایرنا، جنگ، دنیا، اکسپرس، نوای وقت، اساس، اوصاف و امت از پرشمارترین نشریات پاکستانی صفحه اول خود را به صدای حق طلبی ملت ایران توسط دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اختصاص دادند.

این روزنامه‌های پاکستانی با استناد به صحبت‌های رئیس جمهوری ایران نوشتند که ایران قربانی تروریسم است و کسانی که ما را متهم به تروریسم می‌کنند خود پرورش دهندگان تروریست هستند.

روزنامه جنگ نوشت: رئیس‌جمهوری ایران در سازمان ملل گفت که بمب اتم در اسرائیل است، اما ایران باید تحت بازرسی قرار بگیرد.

صفحه اول روزنامه‌های پاکستان مزین به صدای حق‌طلبی ملت ایران در سازمان ملل

روزنامه اردو زبان اکسپرس نوشت: پزشکیان اعلام کرد که مردم ایران از دیپلماسی و تعامل هراسی ندارند، اما زورگویی را برنمی تابند و هرگز از دفاع مشروع و حق انرژی صلح آمیز هسته‌ای عقب نشینی هم نمی‌کنند.

روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون چاپ اسلام‌آباد نوشت که پزشکیان تصاویر رهبر عالی ایران که در تجاوزگری مشترک آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیده بود را به سران جهان نشان داد و گفت که چگونه بمباران آمریکا و اسرائیل کودکان معصوم در مدرسه، اماکن مسکونی و ورزشگاه‌ها قتل عام شدند.

روزنامه اوصاف با استناد به سخنان رئیس جمهوری پزشکیان در صفحه اول خود نوشت: جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود هیچگاه از کسی اجازه نمی‌گیرد، ایرانی‌ها حامیان صلح هستند، اما تسلیم زورگویی و جنگ نمی‌شوند.

صفحه اول روزنامه‌های پاکستان مزین به صدای حق‌طلبی ملت ایران در سازمان ملل

روزنامه بیزینس ریکوردر در اسلام‌آباد نوشت: رئیس جمهوری ایران با لحن جسورانه‌ای تجاوزگری آمریکا و اسرائیل را محکوم کرده و به آنان تاکید کرد که مقاومت ملت ایران ادامه دارد و ما از حق خود کوتاه نمی‌آییم.

این روزنامه اقتصادی افزود: پزشکیان تأکید کرد که تهران اجازه نخواهد داد از تنگه هرمز — که از آغاز جنگ به‌طور متناوب مسدود شده — برای تجاوز به کشورش استفاده شود.

سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شب گذشته بلافاصله به یکی از محور‌های مهم خبری شبکه‌های و نشریات برخط پاکستان تبدیل شد و هر یک از زاویه‌ای متفاوت به این سخنرانی پرداختند.

برچسب ها: پاکستان ، اسلام آباد ، سازمان ملل
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