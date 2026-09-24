رکوردشکنی تجارت چین در آستانه دیدار ترامپ و شی

جوان آنلاین: بر اساس دادههای منتشر شده توسط وزارت حملونقل چین، طی هفت روز منتهی به یکشنبه ۲۰ سپتامبر، ۷.۳ میلیون کانتینر از پایانههای این کشور عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، این رشد به شواهد مربوط به ادامه افزایش سریع صادرات و واردات در ماه جاری اضافه شده است. حجم تجارت چین در دو هفته نخست سپتامبر حدود ۶ درصد افزایش یافته است.
افزایش شتاب در جریان کالاها، چشمانداز اقتصاد چین، بهعنوان بزرگترین کشور تولیدکننده جهان را نیز بهبود داده و به جبران ضعف تقاضای داخلی کمک کرده است. در همین حال، توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی در سراسر جهان به افزایش تجارت در آسیا کمک میکند.
اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ، پیشبینیهای خود برای سال ۲۰۲۶ را افزایش دادهاند و اکنون انتظار دارند صادرات چین ۱۷ درصد و واردات ۲۲ درصد رشد کند.
این رکورد تجاری پیش از سفر رسمی شی جینپینگ به واشنگتن - نخستین سفر او از سال ۲۰۱۵ - ثبت شد. انتظار میرود آمریکا اعلام تعرفههای جدید علیه چین و دیگر شرکای تجاری خود را تا پس از دیدار این هفته به تعویق بیندازد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز پنجشنبه گفت: دو اقتصاد بزرگ جهان توافق کردهاند آتشبس تجاری خود را دو ماه دیگر و تا ۱۰ ژانویه تمدید کنند؛ در حالی که دو طرف همچنان در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی گستردهتر هستند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت ترامپ قصد داشت پیش از این دیدار گزارشی درباره ظرفیت مازاد تولید چین منتشر کند که در آن اعمال تعرفه ۷.۵ درصدی بر کالاهای چینی پیشنهاد میشد.
صادرات چین به آمریکا در ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشته است؛ پس از آنکه دیوان عالی آمریکا برخی از تعرفههای ترامپ را لغو کرد و در پی آتشبس تجاری اواخر سال ۲۰۲۵، سطح کلی تعرفههای اعمالشده بر کالاهای چینی کاهش یافت.
شینگ ژائوپنگ، استراتژیست ارشد بانکایانزد (ANZ) در چین، گفت: ابهام درباره تعرفهها از همان ماه اوت یکی از عوامل افزایش زودهنگام تقاضای وارداتی آمریکا بود، زیرا شرکتهای چینی نگران احتمال افزایش موانع تجاری بودند.
صادرات چین در سال ۲۰۲۶ بهمراتب بالاتر از رکورد سال ۲۰۲۵ قرار گرفته و در بیشتر ماههای سال جاری رشد دورقمی داشته است. بخشی از این رشد به رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی مربوط میشود که قیمت تراشهها را بهشدت افزایش داده است.
اگرچه افزایش قیمت محصولاتی مانند نیمهرساناها ارزش تجارت را بالا برده، رشد چشمگیر جابهجایی کانتینرها نشان میدهد حجم واقعی تجارت نیز افزایش قابلتوجهی داشته است.
عدم توازن تجاری نیز در حال تشدید است. به گفته «ینس اسکلوند»، رئیس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین، سهم چین از صادرات کانتینری جهان در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به نزدیک ۴۰ درصد رسیده است.
«اسکلوند» روز سهشنبه گفت: پنج سال پیش، به ازای هر کانتینری که اروپا به چین صادر میکرد، چین ۲.۵ کانتینر به اروپا صادر میکرد. این نسبت اکنون به شش کانتینر صادرات چین به اروپا در برابر یک کانتینر صادرات اروپا به چین رسیده است.