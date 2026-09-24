جوان آنلاین: یو سونگمین روز پنجشنبه ۲۴ سپتامبر در مرکز رسانهای اصلی بازیها در ناگویا، با اشاره به مشکلات ایجادشده برای ورزشکاران کرهای اظهار داشت که مسائل مربوط به اسکان، غذا، حمل و نقل و برنامه تمرینی باعث شده روند آمادهسازی برخی ورزشکاران با اختلال مواجه شود.
به گزارش فارس، این اظهارات در شرایطی مطرح شد که سرپرست کاروان کره نیز پیشتر از مشکلات لجستیکی بازیها انتقاد کرده بود؛ از جمله اقامت برخی ورزشکاران در فضاهای محدود، خطاهای رزرو در کشتی محل اسکان و مشکلات حملونقل که حتی برنامه تمرینی تیم بسکتبال مردان کره را تحت تأثیر قرار داد.
با این حال، انتقادهای کرهایها تنها به مشکلات اقامت و جابهجایی محدود نشده و اشتباه پخش سرود کرهشمالی هنگام حضور تیم هاکی کرهجنوبی نیز به یکی از حاشیههای بزرگ این دوره تبدیل شده است؛ موضوعی که برگزارکنندگان بابت آن عذرخواهی کردند.