کد خبر: 1381260
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۷
ورزش » ساير

خشم رئیس ورزش کره از میزبانی ژاپنی‌ها

3 رئیس کمیته ورزش کره‌جنوبی در انتقاد از نحوه برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا، عملکرد سازمان‌دهندگان این رقابت‌ها را به‌شدت زیر سؤال برد و گفت اگر بخواهد به عملکرد آنها نمره بدهد، نمره مردودی خواهد بود.

جوان آنلاین: یو سونگ‌مین روز پنجشنبه ۲۴ سپتامبر در مرکز رسانه‌ای اصلی بازی‌ها در ناگویا، با اشاره به مشکلات ایجادشده برای ورزشکاران کره‌ای اظهار داشت که مسائل مربوط به اسکان، غذا، حمل و نقل و برنامه تمرینی باعث شده روند آماده‌سازی برخی ورزشکاران با اختلال مواجه شود.

به گزارش فارس، این اظهارات در شرایطی مطرح شد که سرپرست کاروان کره نیز پیش‌تر از مشکلات لجستیکی بازی‌ها انتقاد کرده بود؛ از جمله اقامت برخی ورزشکاران در فضا‌های محدود، خطا‌های رزرو در کشتی محل اسکان و مشکلات حمل‌ونقل که حتی برنامه تمرینی تیم بسکتبال مردان کره را تحت تأثیر قرار داد.

با این حال، انتقاد‌های کره‌ای‌ها تنها به مشکلات اقامت و جابه‌جایی محدود نشده و اشتباه پخش سرود کره‌شمالی هنگام حضور تیم هاکی کره‌جنوبی نیز به یکی از حاشیه‌های بزرگ این دوره تبدیل شده است؛ موضوعی که برگزارکنندگان بابت آن عذرخواهی کردند.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ناگویا ، ژاپن ، کره جنوبی
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