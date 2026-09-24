کد خبر: 1381259
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳
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اوضاع خاورمیانه؛ موضوع مذاکرات لاوروف با همتایان خود در منطقه

6 وزیر خارجه روسیه در دیدار با وزرای خارجه لبنان، سوریه و مصر درباره اوضاع کنونی در منطقه تبادل نظر کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «نووستی»، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، رئیس دستگاه دیپلماسی این کشور در حاشیه هفته سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نواف سلام، رئیس شورای وزیران جمهوری لبنان دیدار کرد. در جریان این گفت‌و‌گو، طرفین درباره تحولات اوضاع در منطقه خاورمیانه با تمرکز بر وضعیت لبنان و مسائل پیرامون آن تبادل نظر کردند.

به گزارش تسنیم، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: «طرفین اوضاع لبنان و مسائل مربوط به توسعه بیشتر روابط روسیه و لبنان را بررسی کردند. طرف روسی بار دیگر بر مواضع خود در حمایت از وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان تأکید کرد.»

در این دیدار همچنین ضرورت توقف درگیری‌های نظامی در لبنان و فراهم کردن شرایط برای حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک مطابق با قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. علاوه بر این، طرفین مسئله احتمال ادامه حضور سازمان ملل در لبنان پس از پایان مأموریت نیرو‌های موقت این سازمان را بررسی کردند.

مذاکرات لاوروف با وزیران خارجه سوریه و مصر 

وزارت خارجه روسیه یادآور شد که سرگئی لاوروف همچنین با اسعد حسن شیبانی، همتای سوری خود ضرورت تلاش همه نیرو‌های تأثیرگذار برای کمک به مقامات دمشق در غلبه بر چالش‌های دوره انتقالی را بررسی کرد. این دیدار در نیویورک و در حاشیه هفته سطح عالی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد.

لاوروف همان روز با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر نیز دیدار کرد. طرفین مهم‌ترین مسائل مربوط به همکاری روسیه و مصر از جمله تداوم گفت‌وگوی سیاسی، گسترش روابط تجاری و اقتصادی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی دوجانبه را بررسی کردند.

وزرای خارجه دو کشور همچنین مقدمات برنامه‌های مشترک آتی را بررسی و در خصوص روند اوضاع کنونی منطقه خلیج فارس تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه اشاره کرد که طرفین وخامت اوضاع در منطقه را با اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران مرتبط می‌داند. مسکو و قاهره بر اهمیت برقراری مجدد صلح پایدار در منطقه از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک تأکید و ضرورت ادامه هماهنگی در سیاست خارجی از جمله در سازمان ملل متحد و دیگر مجامع بین‌المللی را تأیید کردند.

بحران‌های خاورمیانه در مرکز توجه روسیه در سازمان ملل

در این رابطه، الکساندر علیموف، معاون وزیر خارجه روسیه نیز به این موضوع اشاره کرده که اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از موضوعات اصلی در تماس‌های هیئت روسی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است. وی تأکید کرد: «استفاده نکردن از فرصت حضور در چنین مجمع گسترده‌ای مانند سازمان ملل برای بررسی راه‌های حل‌وفصل بحران‌های متعدد در این منطقه کوتاهی خواهد بود.»

علیموف با اشاره به اینکه نه‌تنها اوضاع پیرامون ایران، بلکه وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین، لبنان، یمن و سودان نیز در کانون توجه هیئت روسی قرار دارد، افزود: «روسیه خدمات خود را بر کسی تحمیل نخواهد کرد، اما اگر درخواست‌هایی برای کمک به مسکو ارائه شود آماده است امکانات خود برای میزبانی، ظرفیت کارشناسی و فرصت‌های گفت‌و‌گو را که به لطف روابط خوب با تمامی بازیگران بانفوذ منطقه‌ای حفظ شده است در اختیار طرف‌ها قرار دهد.»

این دیپلمات روس ادامه داد: «ما معتقدیم که برای تثبیت پایدار اوضاع در خاورمیانه باید یک نظام امنیت جمعی در منطقه تدوین شود. دیدار‌های نیویورک فرصتی برای ارزیابی چشم‌انداز تحقق این هدف و همچنین یادآوری طرح مربوطه‌ای که طرف روسی آن را دنبال می‌کند فراهم کرده است.»

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، خاورمیانه ، لبنان
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