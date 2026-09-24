کد خبر: 1381258
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات گسترده ارتش روسیه به اهداف نظامی در کی‌یف و منطقه اودسا

6 به گزارش وزارت دفاع روسیه، در حملات شبانه و با تسلیحات نقطه‌زن تأسیسات نظامی در سراسر اوکراین هدف قرار گرفت.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «نووستی»، وزارت دفاع روسیه صبح امروز، پنجشنبه، گزارش داد که نیرو‌های مسلح این کشور در حملات گسترده شبانه به تأسیسات نظامی در کی‌یف، منطقه اودسا و دیگر مناطق اوکراین با موفقیت هدف قرار دادند.

به گزارش تسنیم، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «طی شب گذشته حمله‌ای گسترده با تسلیحات دارای دقت بسیار بالا استقرار زمینی و هوایی و همچنین پهپاد‌های تهاجمی به تأسیسات صنایع متالورژی و شیمیایی، بخش سوخت و انرژی و صنایع دفاعی، زیرساختار‌های بندری اوکراین در کی‌یف و مناطق دنپروپتروفسک، پولتاوا، وینیتسا و اودسا و همچنین کشتی‌های مورد استفاده ارتش اوکراین انجام شد.»

طبق این اطلاعات، در کی‌یف، واحد صنعتی شرکت «فایر پوینت» که در آن قطعات و کلاهک‌های مورد استفاده در موشک‌های دوربرد «فلامینگو» تولید می‌شد و انبار شرکت «گرندترمینال» که به‌عنوان مرکز توزیع سوخت دیزل مورد استفاده قرار می‌گرفت هدف قرار گرفتند.

در منطقه دنپروپتروفسک، نیرو‌های مسلح روسیه شرکت «اینترپایپ استال» را که در زمینه تعمیر و نگهداری پهپاد‌ها تخصص داشت، شرکت «سوراخیم» را که سوخت موشک تولید می‌کرد و سه مرکز لجستیکی «سیریوس اکستروژن» را هدف قرار دادند.

در منطقه پولتاوا، پالایشگاه نفت کرمنچوگ و کارخانه «JTI اوکراین» که تولید فشنگ برای نیرو‌های مسلح اوکراین در آن راه‌اندازی شده بود هدف قرار گرفتند. 

در منطقه اودسا نیز مراکز لجستیکی از جمله «نووایا پوچتا» که تجهیزات دارای کاربرد دوگانه را حمل می‌کرد، تأسیسات زیرساخت بندری در بندر رینی و یک کشتی باری هنگام حرکت در دریا هدف قرار گرفتند. نیرو‌های ارتش روسیه همچنین یک تأسیسات مربوط به راه‌آهن را در وینیتسا هدف قرار دادند.

اهدافی در کی‌یف و بندر چرنومورسک هدف قرار گرفت

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور یک واحد تولید قطعات پهپاد و کارگاه‌های شرکت «پگاس آرمز» در حومه شهر کی‌یف را هدف قرار دادند. در این کارگاه پهپاد‌های دوربرد و میان‌برد از جمله پهپاد‌های نوع هواپیمایی تولید و نگهداری می‌شدند.

این وزارتخانه ادامه داد که نیرو‌های مسلح روسیه یک نفتکش نظامی را که به سمت بندر چرنومورسک در حرکت بود و سوخت و مواد نفتی مورد نیاز نیرو‌های مسلح اوکراین را حمل می‌کرد هدف قرار دادند.

در این بیانیه همچنین یادآوری شد که نیرو‌های پدافند هوایی در حالت آماده‌باش رزمی روسیه طی شب گذشته ۴۰ پهپاد اوکراینی را در آسمان مناطق مختلف این کشور سرنگون کردند.

برچسب ها: روسیه ، تاسیسات نظامی ، اوکراین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

تحلیلگر سابق سیا: ایران در هرمز پیروز شده است

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

جاعلان مشغول کارند

تناقضات دعوت به وحدت!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

آشوب تنگه‌ها در جهان

شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند

شکوفایی مقاومت در بستر پیروزی ملت ایران

قوی شدن تنها راه ناامید کردن دشمن است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار