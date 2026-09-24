جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «نووستی»، وزارت دفاع روسیه صبح امروز، پنجشنبه، گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور در حملات گسترده شبانه به تأسیسات نظامی در کییف، منطقه اودسا و دیگر مناطق اوکراین با موفقیت هدف قرار دادند.
به گزارش تسنیم، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «طی شب گذشته حملهای گسترده با تسلیحات دارای دقت بسیار بالا استقرار زمینی و هوایی و همچنین پهپادهای تهاجمی به تأسیسات صنایع متالورژی و شیمیایی، بخش سوخت و انرژی و صنایع دفاعی، زیرساختارهای بندری اوکراین در کییف و مناطق دنپروپتروفسک، پولتاوا، وینیتسا و اودسا و همچنین کشتیهای مورد استفاده ارتش اوکراین انجام شد.»
طبق این اطلاعات، در کییف، واحد صنعتی شرکت «فایر پوینت» که در آن قطعات و کلاهکهای مورد استفاده در موشکهای دوربرد «فلامینگو» تولید میشد و انبار شرکت «گرندترمینال» که بهعنوان مرکز توزیع سوخت دیزل مورد استفاده قرار میگرفت هدف قرار گرفتند.
در منطقه دنپروپتروفسک، نیروهای مسلح روسیه شرکت «اینترپایپ استال» را که در زمینه تعمیر و نگهداری پهپادها تخصص داشت، شرکت «سوراخیم» را که سوخت موشک تولید میکرد و سه مرکز لجستیکی «سیریوس اکستروژن» را هدف قرار دادند.
در منطقه پولتاوا، پالایشگاه نفت کرمنچوگ و کارخانه «JTI اوکراین» که تولید فشنگ برای نیروهای مسلح اوکراین در آن راهاندازی شده بود هدف قرار گرفتند.
در منطقه اودسا نیز مراکز لجستیکی از جمله «نووایا پوچتا» که تجهیزات دارای کاربرد دوگانه را حمل میکرد، تأسیسات زیرساخت بندری در بندر رینی و یک کشتی باری هنگام حرکت در دریا هدف قرار گرفتند. نیروهای ارتش روسیه همچنین یک تأسیسات مربوط به راهآهن را در وینیتسا هدف قرار دادند.
اهدافی در کییف و بندر چرنومورسک هدف قرار گرفت
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور یک واحد تولید قطعات پهپاد و کارگاههای شرکت «پگاس آرمز» در حومه شهر کییف را هدف قرار دادند. در این کارگاه پهپادهای دوربرد و میانبرد از جمله پهپادهای نوع هواپیمایی تولید و نگهداری میشدند.
این وزارتخانه ادامه داد که نیروهای مسلح روسیه یک نفتکش نظامی را که به سمت بندر چرنومورسک در حرکت بود و سوخت و مواد نفتی مورد نیاز نیروهای مسلح اوکراین را حمل میکرد هدف قرار دادند.
در این بیانیه همچنین یادآوری شد که نیروهای پدافند هوایی در حالت آمادهباش رزمی روسیه طی شب گذشته ۴۰ پهپاد اوکراینی را در آسمان مناطق مختلف این کشور سرنگون کردند.