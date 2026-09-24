سخنگوی حماس ضمن تاکید بر آمادگی کامل این جنبش برای اجرای نقشه راه مورد توافق با کمیته هماهنگی ویژه سازمان ملل درباره طرح صلح غزه، هشدار داد: فروپاشی کامل توافق آتش‌بس و نقشه راه مرتبط با آن، ناشی از امتناع رژیم اشغالگر از پایبندی به این توافق است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، «حازم قاسم»، سخنگوی حماس، با تأکید بر آمادگی کامل این جنبش برای اجرای نقشه راه مورد توافق با کمیته هماهنگی ویژه سازمان ملل متحد در مورد طرح صلح غزه، خاطرنشان کرد که تمام اقدامات لازم را برای این کار انجام داده است.

حازم قاسم روز پنجشنبه افزود که فروپاشی کامل توافق آتش‌بس و نقشه راه مرتبط با آن، ناشی از امتناع رژیم اشغالگر از پایبندی به این توافق و تشدید تجاوز علیه مردم غزه، همراه با عدم موفقیت کمیته هماهنگی ویژه و نماینده آن، «نیکولای ملادینوف»، در وادار کردن اشغالگران به اجرای آن است.

سخنگوی حماس بر لزوم تسهیل ورود کمیته تکنوکرات به نوار غزه توسط همه طرف‌ها، به ویژه دولت آمریکا و کمیته هماهنگی ویژه، به منظور انجام مسئولیت‌های خود در قبال ساکنان نوار و آغاز روند استقرار نیروهای بین‌المللی، مطابق با توافق آتش‌بس و نقشه راه مرتبط با آن، تأکید کرد.

پیش از این روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نوشت در آستانه انتخابات رژیم صهیونیستی، اختلافات بر سر آینده نوار غزه بالا گرفته و گزارش‌ها از امتناع مقام‌های اسرائیلی از همکاری با «شورای صلح غزه» حکایت دارد.