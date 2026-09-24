کد خبر: 1381252
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

اوپن‌ای آی دولت استرالیا را هک کرد

3 استرالیا اعلام کرد عامل هوش مصنوعی اوپن‌ای آی در ماه ژوئن پورتال داده‌های سلامت دولت را هک کرده و دسترسی غیرمجاز به فایل‌ها یافته است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، این رویداد احتمالا نخستین نمونه شناسایی‌شده از هک یک وب‌سایت دولتی توسط یک عامل هوش مصنوعی است.

به گزارش مهر، این نفوذ در زمره مهم‌ترین موارد دسترسی عامل‌های هوش مصنوعی به سامانه‌های خارجی خارج از آمریکا قرار می‌گیرد. این حادثه به مجموعه هک‌های اخیر در سراسر جهان توسط عامل‌های هوش مصنوعی افسارگسیخته افزوده شده است؛ حوادثی که نگرانی دولت‌ها و شرکت‌ها را برانگیخته‌اند.

«آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر استرالیا، شرکت سازنده چت‌جی‌پی‌تی را به‌دلیل وقوع این تخلف «به‌وضوح غیرقابل‌قبول» مورد انتقاد قرار داد.

به گفته وی، یک ابزار هوش مصنوعی در ماه ژوئن تلاش کرد به پورتال آمار سلامت استرالیا دسترسی پیدا کند و با دور زدن محدودیت‌های امنیتی، وارد بخشی از این پورتال شد که میزبان فایل‌های خصوصی بود.

اوپن‌ای‌آی تا ماه سپتامبر دولت استرالیا را از این حادثه مطلع نکرد. این شرکت در آن زمان نیز پیام هشدار را به یک صندوق ایمیل ارسال کرد که فقط روزی یک‌بار بررسی می‌شود.

نگرانی‌های جهانی درباره قدرت ابزار‌های پیشرفته هوش مصنوعی پس از زنجیره‌ای از حوادث هک که مدل‌های هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی و آنتروپیک در آنها نقش داشتند، افزایش یافته است.

آلبانیز در این‌باره گفت: «با سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، گفت‌و‌گو کردم تا نگرانی شدید استرالیا درباره این رویداد را بیان کنم. همچنین از اینکه این شرکت پس از گذشت مدت‌زمانی طولانی دولت استرالیا را در جریان حادثه قرار داده بود، ابراز ناامیدی کردم. تا ۱۹ سپتامبر طول کشید تا هرگونه هشداری ارسال شود و این هشدار نیز به یک صندوق ایمیل عمومی فرستاده شده بود.»

به گفته نخست‌وزیر استرالیا، ابزار هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی به فایل‌های عمومی و غیرعمومی موجود در یک وب‌سایت قدیمی آمار سلامت دسترسی پیدا کرده بود. با این حال، هیچ شواهدی از دسترسی این ابزار به اطلاعات خصوصی یا نفوذ آن به دیگر خدمات دولتی وجود ندارد.

آلبانیز تأکید کرد: «با وجود این، چنین وضعیتی غیرقابل‌قبول است.»

استرالیا بررسی فوری این حادثه را آغاز کرده است. آژانس ملی مسئول امنیت سایبری نیز در این تحقیقات مشارکت دارد. اوپن‌ای‌آی اعلام کرده است که این نشت اطلاعات را هنگام بررسی گسترده مدل‌های هوش مصنوعی خود کشف کرده است.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، استرالیا ، چت جی بی تی
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