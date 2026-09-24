اعتراف دبیرکل ناتو به مشارکت این ائتلاف در جنگ تجاوزکارانه علیه ایران

جوان آنلاین: «مارک روته» دبیرکل ناتو در اعترافی کمسابقه، از دخالت مستقیم این ائتلاف غربی در جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش ایسنا، وی در نشستی با حضور «متیو ویتاکر» سفیر آمریکا در ناتو و با موضوع آینده این ائتلاف در شورای روابط جهانی شیکاگو در شهر دموین ایالت آیووا اعتراف کرد: «۵۰۰۰ فروند هواپیما از اروپا برای پشتیبانی از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند.»
این اعتراف صریح در حالی مطرح میشود که نزدیک به هفت ماه از تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران میگذرد؛ جنایتی که در جریان آن، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، و شماری از مقامات عالیرتبه کشورمان به شهادت رسیدند.
بر اساس گزارشها، عملیات موسوم به «خشم حماسی» از ۲۸ فوریه گذشته و با حملات مشترک آمریکا و رژیم اشغالگر قدس علیه مواضع متعدد در ایران آغاز شد و به شهادت رهبر معظم انقلاب و دیگر مقامات کشورمان انجامید.
اگرچه کشورهای اروپایی تا پیش از این اعتراف، با ادبیات ریاکارانه از پذیرش مسئولیت مستقیم در این تجاوز سر باز میزدند و تنها از «حمایت لجستیکی و نظامی محدود» سخن میگفتند، اما افشای آمار پرواز ۵۰۰۰ فروند هواپیما از خاک اروپا، پرده از عمق همدستی پایتختهای غربی در این جنایت برداشت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از آغاز تجاوز به ایران بارها از کشورهای اروپایی به دلیل همراهی نکردن علنی با کارزار نظامی علیه تهران انتقاد کرده بود. وی در ماه ژوئن با لحنی تحقیرآمیز گفته بود: «از ایتالیا ناامید شدم. از بریتانیا، آلمان و فرانسه ناامید شدم. از بیشتر آنها ناامید شدیم. اسپانیا هم مایه آبروریزی است.»
پیشتر نیز «جورجیا ملونی» نخستوزیر ایتالیا در ماه مارس، اقدام نظامی آمریکا علیه ایران را بهشدت محکوم کرده و آن را بخشی از روند خطرناک و فزاینده مداخلات «خارج از چارچوب حقوق بینالملل» خوانده بود.