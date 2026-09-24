نایب قهرمانی کشتی برزیل در آمریکای جنوبی با مربی ایرانی

جوان آنلاین: تیم ملی کشتی آزاد برزیل با هدایت کاظم محسنی‌نیا به عنوان سرمربی، با کسب یک مدال طلا و دو مدال نقره در بازی‌های آمریکای جنوبی ۲۰۲۶، در جدول مدال‌های کشتی آزاد این رقابت‌ها از بین ۱۵ کشور شرکت کننده در جایگاه دوم قرار گرفت.

رقابت‌های کشتی آزاد مردان در چارچوب سیزدهمین دوره بازی‌های آمریکای جنوبی ۲۰۲۶ در شهر روساریو آرژانتین برگزار شد و تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برزیل با ترکیبی سه‌نفره در این مسابقات حضور یافت.

تیم برزیل در پایان این رقابت‌ها موفق شد توسط هر سه نماینده خود صاحب مدال شد و با کسب یک مدال طلا و دو مدال نقره، عملکرد قابل توجهی در این دوره از بازی‌ها به ثبت برساند.

به گزارش ایسنا، در وزن ۸۶ کیلوگرم، پدرو گونچالوس با عبور از چهار حریف خود به مدال طلای بازی‌های آمریکای جنوبی دست یافت. او پس از پیروزی برابر نستور تافور از کلمبیا و خوزه پینیرو از ونزوئلا در مرحله گروهی، در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۳ بر یک از سد خورخه یانو از آرژانتین گذشت و در دیدار نهایی نیز با نتیجه ۷ بر ۴ آنخل کورتس از پاناما را شکست داد و قهرمان شد.

۲ مدال نقره برزیل در این رقابت‌ها نیز توسط آدریان واسکونسلوس در ۹۷ و گابریل دسوزا در وزن ۱۲۵ کیلوگرم بدست آمد.

کمیته ملی المپیک برزیل نیز از عملکرد سرمربی ایرانی کشتی آزاد برزیل در این مسابقات تمجید کرد.