کد خبر: 1381246
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و کره جنوبی امضا شد

6 رئیس کمیته انتقال محکومین کشور از امضای موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و کره جنوبی خبر داد.

جوان آنلاین: جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی در سال‌های گذشته همکاری‌های سازنده‌ای در حوزه روابط حقوقی و قضایی داشته‌اند؛ امضای موافقتنامه انتقال محکومین میان ۲ کشور گام جدیدی در مسیر این همکاری‌ها است.

به گزارش تسنیم، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومین کشور با اشاره به امضا شدن موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و کره جنوبی در حاشیه هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: تاکنون موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و معاضدت حقوقی در امور کیفری میان ۲ کشور امضا و لازم‌الاجرا شده است.

وی با بیان اینکه این سومین موافقتنامه حقوقی -قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره است، تصریح کرد: امضای این موافقتنامه امکان انتقال محکومین ۲ کشور را فراهم می‌کند؛ از آنجا که کره جنوبی در ایران زندانیانی دارد و ایران هم در کره جنوبی، محکومان به زندان را دارد، موافقتنامه یادشده امکان انتقال آنها را در چارچوب قانونی فراهم می‌کند.

به گفته جلالیان، امضای موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و کره جنوبی نشان از موفقیت از دیپلماسی حقوقی - قضایی کشور دارد.

رئیس کمیته انتقال محکومین تصریح کرد: امضای این موافقتنامه نشان می‌دهد که تلاش‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا برای آنچه منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی می‌خوانند، بی‌نتیجه بوده و با شکست مواجه شده است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، ضمن ارج نهادن به این موفقیت دستگاه دیپلماسی و دیپلماسی حقوقی - قضایی کشور ابراز امیدواری کرد که آمریکا متوجه شود که یکه‌تازی‌ها و تحریم‌های یک‌جانبه و اقدام‌های قهرآمیز علیه ایران بی‌فایده هستند و باید از این قلدری‌ها در حوزه بین‌الملل به‌ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران دست بردارد.

وی گفت: امضای این موافقتنامه فرصت ارزشمندی برای مذاکره جهت امضای موافقتنامه چهارم با کره جنوبی را فراهم می‌کند؛ در تلاش هستیم تا موافقتنامه چهارم یعنی موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی هم با کره جنوبی نهایی شده و امضا شود تا این ظرفیت فراهم شود که شهروندان ۲ کشور در تردد به کشور مقابل بتوانند از حمایت‌های حقوقی و قضایی در حوزه‌های مدنی و تجاری برخوردار شوند.

جلالیان با اشاره به اینکه ماده واحده این موافقتنامه به‌زودی توسط هیئت دولت تنظیم خواهد شد تا با ارسال به مجلس شورای اسلامی تصویب شده و لازم‌الاجرا شدن آن نهایی شود، گفت: پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان این لایحه لازم‌الاجرا می‌شود و جمهوری اسلامی ایران در قالب این موافقتنامه می‌تواند پیگیر محکومین خود در کره جنوبی باشد.

برچسب ها: ایران ، کره جنوبی ، انتقال محکومان
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