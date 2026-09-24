شناسایی ۴۴ میلیون نفر برای افزایش رقم کالابرگ از مهر

جوان آنلاین: «سید حمید پورمحمدی» معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و افرادی که به تشخیص این دو نهاد، پشت نوبت هستند یا استحقاق دریافت کالابرگ با مبلغ بیشتر را داشته باشند، بدون اقدام خاصی کالابرگشان افزایش مییابد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: تا هفته آینده برای ۴۴ میلیون نفر از افرادی که شناسایی شدهاند و باید مورد حمایت قرار بگیرند، پیامک ارسال میشود تا اظهارنامه پر کنند تا مشخص شود که آیا شامل آن دسته از گروههایی هستند که باید مورد حمایت قرار بگیرند و در نهایت کالابرگ افزایش یافته آنها پرداخت شود.