کد خبر: 1381241
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷
ورزش » ساير

حذف اسکواش بازان از بازی‌های آسیایی ناگویا

2 در ادامه بازی‌های آسیایی. ۲۰۲۶ ناگویا زاپن، نمایندگان اسکواش ایران با شکست برابر حریفان خود از دور رقابت‌ها حذف شدند.

جوان آنلاین: در پنجمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، ۳ نماینده ایران با شکست برابر حریفان خود از دور رقابت‌ها شدند.

به گزارش ایسنا، فرشته اقتداری و نجمه بوشهری‌زاده، دو ملی‌پوش اسکواش زنان در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف رقبای خود رفتند.

فرشته اقتداری در این مرحله مقابل آلتانخویاگ از مغولستان قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر (۱۱-۰، ۱۱-۴، ۱۱-۱) مقابل حریف خود به برتری رسید و راهی مرحله یک هشتم نهایی شود. 

فرشته اقتداری در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های انفرادی زنان به مصاف هو تزه‌لوک از هنگ‌کنگ رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد.

هو تزه‌لوک، قهرمان انفرادی آسیا در سال ۲۰۲۵ و دارنده سابق رتبه ۲۱ رنکینگ جهانی، یکی از بازیکنان باتجربه اسکواش آسیاست و در این رقابت‌ها نیز در جمع سید‌های ۵ تا ۸ جدول قرار دارد.

اقتداری در دور قبل با پیروزی مقتدرانه مقابل آلتانخویاگ از مغولستان به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافته بود.

نجمه بوشهری‌زاده دیگر نماینده ایران در بخش انفرادی مقابل (بهادار سانا) از پاکستان به میدان رفت. بوشهری زاده در حالی که وقت اول را ۱۱-۹ به سود خود رقم زد، در ادامه با واگذاری وقت‌های دوم و سوم با نتایج ۱۱-۶ و ۱۲-۱۰ در آستانه شکست قرار گرفت، اما در تایم‌های چهارم و پنجم حریفش را ۱۱-۸ و ۱۱-۶ شکست داد و در مجموع ۳-۲ به برتری برسد.

بوشهری‌زاده در یک‌هشتم نهایی با آیرا آزمان، سید چهارم مشترک مسابقات و نفر ۲۴ رده‌بندی جهانی، روبه‌رو شد. آیرا آزمان ۲۱ ساله و یکی از چهره‌های مطرح اسکواش مالزی است. در آخرین رده‌بندی منتشرشده در ۲۱ سپتامبر، رتبه ۲۴ جهان را دارد و در جدول بازی‌های آسیایی نیز سید چهارم مشترک (۳/۴) است. او سه دوره متوالی قهرمان مسابقات ملی مالزی شده و در سال ۲۰۲۳ هم به فینال مسابقات قهرمانی جوانان جهان رسیده است.

نماینده ایران هر دو گیم اول و دوم را با نتیجه ۱۱ بر ۲ واگذار کرد. در گیم سوم، اما او متفاوت ظاهر شد. اگرچه این گیم را هم واگذار کرد، اما نتیجه ۱۲ بر ۱۰ شد.

همچنین سپهر اعتمادپور سپهر اعتمادپور، نماینده تیم ملی اسکواش مردان در بازی نخست خود در بخش انفرادی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا مقابل تسوکه از ژاپن به میدان رفت.

این دیدار در مرحله یک سی و دوم نهایی برگزار شد و سپهر اعتمادپور با نتیجه ۳ بر صفر به سود حریف ژاپنی به پایان رسید و او از دور رقابت‌ها حذف شد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ناگویا ، اسکواش ، ایران
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