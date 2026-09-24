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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱
ورزش » ساير

تداوم درخشش کیمیا زارعی با کسب دومین مدال بازی‌های آسیایی

5 کیمیا زارعی، قایقران جوان و شایسته همدانی، در ادامه درخشش خود در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، دومین مدال آسیایی‌اش را نیز به دست آورد تا نام این ورزشکار همدانی در جمع چهره‌های موفق کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازی‌ها پررنگ‌تر از همیشه شود؛ مدالی که پس از طلای ارزشمند قایق دونفره سبک‌وزن زنان، این بار با رنگ نقره در ماده دونفره سنگین‌وزن به گردن او آویخته شد.

جوان آنلاین: کیمیا زارعی که صبح امروز پنجشنبه همراه با زینب نوروزی در قایق دونفره سبک‌وزن زنان توانسته بود با گذر از رقبای قدرتمند آسیایی عنوان قهرمانی را به دست آورد، ساعاتی بعد بار دیگر به آب زد تا در یک رقابت فشرده و نفس‌گیر، برای کسب دومین نشان خود در بازی‌های آسیایی ناگویا تلاش کند.

این بار، اما مسیر قهرمانی متفاوت بود؛ قایق ایران در ماده دونفره سنگین‌وزن زنان با ترکیب کیمیا زارعی و زینب نوروزی در رقابتی نزدیک با مدعیان آسیایی، زمان ۶ دقیقه و ۵۵ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه را ثبت کرد و با قرار گرفتن در جایگاه دوم، نشان نقره این ماده را به خود اختصاص داد.

در ادامه دومین روز از رقابت‌های پاروزنی رویینگ بازی‌های آسیایی ناگویا، نمایندگان ایران در ماده دونفره زنان سنگین‌وزن که روز گذشته با قرار گرفتن در جایگاه دوم مرحله مقدماتی، جواز حضور در فینال را به دست آورده بودند، امروز در خط پایانی یکی از مهم‌ترین رقابت‌های رویینگ آسیا قرار گرفتند.

رقابت فینال در منطقه آبی ناگاراگویا برگزار شد و قایق‌های کشور‌های ایران، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام، چین و چین تایپه برای کسب سه نشان برتر این ماده به مصاف یکدیگر رفتند.

از همان آغاز مسابقه، فاصله قایق‌ها بسیار نزدیک بود و هر تیم تلاش داشت با حفظ ریتم پاروزنی و افزایش سرعت در متر‌های پایانی، جایگاه خود را در جمع مدال‌آوران تثبیت کند. در این میان، قایق ایران با ترکیب کیمیا زارعی و زینب نوروزی رقابتی پایاپای با حریفان داشت و در نهایت توانست با ثبت زمان ۶ دقیقه و ۵۵ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه از خط پایان عبور کند و جایگاه دوم را به دست آورد.

در پایان این رقابت، قایق چین عنوان نخست را کسب کرد و ویتنام نیز در جایگاه سوم قرار گرفت تا مدال‌های طلا، نقره و برنز این ماده میان سه کشور چین، ایران و ویتنام تقسیم شود.

اهمیت این مدال برای ورزش همدان این است که زارعی در فاصله‌ای کوتاه توانست ۲ بار در فینال رقابت‌های رویینگ بازی‌های آسیایی حاضر شود و حاصل این حضور، یک مدال طلا و یک نشان نقره بود؛ دستاوردی که او را به همراه زینب نوروزی به یکی از چهره‌های شاخص رویینگ ایران در ناگویا تبدیل کرده است.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهرماه در ژاپن برگزار می‌شود و ورزشکاران ایران در رشته‌های مختلف برای کسب مدال و افتخارآفرینی در این رویداد قاره‌ای به رقابت می‌پردازند.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ناگویا ، کیمیا زارعی ، مدال نقره
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