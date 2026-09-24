کد خبر: 1381224
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۲
ورزش » ساير

جریمه حردانی تعلیقی شد

3 کمیته انضباطی باشگاه استقلال برای صالح حردانی، جریمه انضباطی در نظر گرفت که اجرای آن به حالت تعلیقی درآمده است تا این بازیکن پس از حواشی اخیر، امکان ادامه فعالیت در جمع آبی‌پوشان را داشته باشد.

جوان آنلاین: پرونده انضباطی صالح حردانی در باشگاه استقلال با صدور رأی کمیته انضباطی به پایان رسید و جریمه در نظر گرفته‌شده برای این بازیکن به صورت تعلیقی اعمال شده است.

به گزارش ایسنا، حردانی پس از اتفاقات دیدار استقلال و پرسپولیس در داربی ۱۰۷ و حواشی ایجادشده در ادامه آن، با تصمیم سهراب بختیاری‌زاده از حضور در تمرینات استقلال کنار گذاشته شد و در اختیار باشگاه قرار گرفت. سرمربی استقلال در آن مقطع تأکید کرده بود که موضوع صرفاً به اتفاقات داخل دربی مربوط نمی‌شود و مسائل رفتاری نیز در تصمیم او مؤثر بوده است.

پس از آن، حردانی به کمیته انضباطی باشگاه احضار شد تا درباره رفتارهایش توضیح دهد. مدیران استقلال نیز همزمان تلاش کردند با حل‌وفصل این موضوع، زمینه بازگشت او به تمرینات را فراهم کنند.

در نهایت برای این بازیکن جریمه‌ای در نظر گرفته شد که اجرای آن تعلیقی است و حردانی نیز با عذرخواهی از سرمربی و اعضای تیم، مسیر بازگشت به تمرینات را طی کرد.

به این ترتیب، پرونده انضباطی حردانی فعلاً با اعمال جریمه تعلیقی بسته شده و این بازیکن می‌تواند بدون اجرای جریمه مالی، به فعالیت خود در استقلال ادامه دهد؛ هرچند در صورت تکرار تخلف، وضعیت جریمه تعلیقی می‌تواند دوباره برای او موضوعیت پیدا کند.

برچسب ها: صالح حردانی ، کمیته انضباطی ، تیم استقلال
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