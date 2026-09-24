توقف دختر شمشیربازی ایران در یک هشتم نهایی

جوان آنلاین: نجمه سازنجیان در مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات شمشیربازی بازی‌های آسیایی ناگویا به مصاف «زینب دایبکوا» از ازبکستان رفت. دایبکوا سابقه قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد و به عنوان یکی از بهترین سابریست‌های قاره کهن و سید یک این دوره از مسابقات شناخته می‌شود.

نماینده ایران در این مبارزه علی‌رغم تلاش فراوان زورش به حریف قدرتمند ازبک نرسید و در نهایت با شکست در این دیدار، در جمع ۱۶ نفر برتر رقابت‌ها به کار خود پایان داد.

نجمه سازنجیان تنها نماینده شمشیربازی اسلحه سابر زنان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، پیش از این با ارایه نمایش خوب از مرحله گروهی این رقابت‌ها صعود کرده و راهی جدول اصلی شده بود.

سازنجیان در مرحله گروهی در یکی از سخت‌ترین گروه‌های این دوره از مسابقات قرار گرفته بود و به دو پیروزی باارزش در برابر نمایندگان قدرتمند کشور‌های کره جنوبی و هند دست یافت و با تثبیت جایگاه خود، جواز حضور در دور حذفی را به دست آورد.

با پایان رقابت‌های سابر زنان، پرونده این بخش بسته‌شد و روز شنبه، تیم ملی سابر مردان ایران روی پیست مسابقات بازی‌های آسیایی ناگویا به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

روز گذشته علی پاکدامن کاپیتان ایران در انفرادی سابر صاحب مدال برنز شده بود.