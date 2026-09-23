جوان آنلاین: خبرنگار شبکه المیادین در یمن از حملات دوباره موشکی و توپخانهای عربستان به شهرستانهای رازح، غمر و الظاهر در استان صعده در شمال یمن خبر داد.
این رسانه به جزییات بیشتر و شمار تلفات احتمالی این حملات هیچ اشارهای نکرده است.
این حمله ساعاتی پس از آن رخ میدهد که یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تشدید حملات دشمن سعودی به یمن اشاره کرد.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشمن سعودی با استفاده از جنگندههای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاههای هوایی خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، ۵۲ حمله هوایی انجام دادند و حملات موشکی از جیزان انجام شد. این حملات استانهای الحدیده، تعز، البیضاء، مارب و صعده را هدف قرار داد که به شهادت و زخمی شدن شماری از هموطنان ما، از جمله کودکان و زنان، منجر شد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: این حملات تاسیسات شهری اعم از شبکههای ارتباطاتی، مدارس و پلها را هدف قرار داد.
وی افزود: به این ترتیب، شمار حملات هوایی و موشکی سعودیها از زمان تشدید تنشها علیه کشور عزیزمان به ۹۸۸ حمله هوایی و موشکی رسید.