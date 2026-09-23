دیدار عراقچی با همتای آلمانی در نیویورک

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یوهان وادهفول، وزیر امور خارجه آلمان، ظهر چهارشنبه یک مهر (به وقت محلی نیویورک) در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایرنا، رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم میآیند تا درباره مهمترین تحولات بینالمللی گفتوگو کنند.
انتظار میرود نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کنند.
شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.»
این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاریهای چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالشهای جدید تاکید دارد.
در این نشست موضوعاتی از جمله صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آمادگی در برابر همه گیریها و حکمرانی هوش مصنوعی در دستورکار قرار خواهد داشت.
در کنار سخنرانیهای عمومی، نشستهای سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار میشود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهمترین مراکز رایزنیهای دیپلماتیک جهان تبدیل خواهد کرد.