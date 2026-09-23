جوان آنلاین: رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، با رد اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، تأکید کرد ایران در برابر فشار، تهدید و حمله تسلیم نخواهد شد. او با اشاره به حملات انجام‌شده علیه ایران، موضع تهران را دفاعی توصیف کرد و گفت قدرت نظامی ایران برای تجاوز نیست بلکه برای جلوگیری از بی‌پاسخ ماندن حمله به کشور ایجاد شده است. پزشکیان همچنین برخورداری از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را حق توسعه ایران دانست و بر موضع «نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای» تأکید کرد.

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سخنانش را با واکنش به اتهاماتی که رئیس‌جمهور امریکا علیه ایران مطرح کرده بود، آغاز کرد و گفت: «دیروز رئیس‌جمهور امریکا گفت ما تروریست هستیم. ما قربانی تروریست هستیم.»

او با اشاره به ترور و حمله به اهداف مختلف در ایران اظهار کرد: «از ایرانی می‌آیم که رهبر ما را، اینها ترور کرده‌اند، بی‌هیچ دلیل قانونی، بی‌هیچ برهانی، از ایرانی می‌آیم که در حقیقت مدرسه‌ای را بمباران کردند. این بچه‌ها را بمباران کردند و کشتند، با اسلحه‌هایی که از امریکا و اسرائیل استفاده می‌کرد.» او با اشاره به لامرد گفت: «لامرد، یکی از شهر‌های کوچک ایران است. سالن ورزش است. بچه‌ها آنجا ورزش می‌کردند.» رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به بمباران با بمب‌های خوشه‌ای، شهادت دانشمندان و کشته شدن زنان و کودکان گفت: «کسانی تروریست هستند و تروریست تربیت می‌کنند، به ما می‌گویند شما تروریست هستید ما از خودمان فقط دفاع می‌کنیم. ما تروریست نیستیم.»

دفاع از ایران و ایستادگی در برابر حملات

پزشکیان با بیان اینکه مردم ایران هدف حملات قرار گرفته‌اند، گفت: «مردم بی‌گناه ما در حقیقت آماج حملات ناجوانمردانه‌ای است که اینها بر کشور ما تحمیل کردند و ما با قدرت دفاع کردیم. امریکا و اسرائیل با آخرین تکنولوژی و تجهیزات به ما حمله کردند و مردم ما با قدرت ایستادند و زدند. ولی ما در مقابل‌شان سر خم نکردیم و زدیم. اما ما مردم را نزدیم.» رئیس‌جمهور با اشاره به حمله به مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های ایران گفت: «تمام اینها خلاف قوانین بین‌المللی است.» پزشکیان همچنین با اشاره به ترور اسماعیل هنیه در تهران اظهار کرد: «وقتی مسئولیت به عهده گرفتم، روز اول اسماعیل هنیه را در تهران ترور کردند.»

غزه و مسئله تروریسم

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود به وضعیت غزه اشاره کرد و گفت: «در غزه بیش از ۸۰ هزار انسان بی‌گناه را قتل‌عام کردند. بیش از صد هزار انسان آواره است. نسل‌کشی دارند می‌کنند با ابزار و تکنولوژی‌هایی که در اختیار دارند.» پزشکیان با طرح این پرسش که آیا ایران عامل ناآرامی است، اظهار کرد: «ما عامل ناآرامی هستیم؟ ما که می‌خواهیم مستقل زندگی کنیم، نمی‌خواهیم سر خم بکنیم، ما عامل ناآرامی هستیم؟ هر کسی را می‌خواهند تخریب بکنند، اسم تروریست روی او می‌گذارند.» رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه تاریخی ایران در جنگ با دیگر کشورها، گفت: «۲۰۰ سال ایران به هیچ کشوری حمله نکرده، ۲۰۰ سال. همیشه از خودمان دفاع کردیم.»

قدرت برای دفاع، نه تجاوز

پزشکیان با تشریح نگاه ایران به قدرت گفت: «قدرت می‌خواهیم که از خودمان دفاع کنیم. قدرت نمی‌خواهیم که تجاوز کنیم. انرژی را برای توسعه می‌خواهیم، برای ساختن بمب و تخریب و تهدید جامعه نمی‌خواهیم، و برای امنیت مشارکت می‌خواهیم بکنیم.»

رئیس‌جمهور با اشاره به حضور مردم در دفاع از کشور گفت: «ملت ایران در هفت ماه گذشته، هر شب در خیابان بودند برای اینکه از ایران‌مان دفاع کنند. هفت ماه است که مردم ایران شبانه‌روز در خیابان هستند، مردم قدرت ما هستند و ما با قدرت مردم ایستاده‌ایم.» پزشکیان تصریح کرد: «ایران باید این‌قدر قدرتمند باشد که بقا و پیشرفت‌اش را تهدید نکنند، آن‌قدر مسئول که قدرت‌اش را برای سلطه به‌کار نگیرد و آن‌قدر دوراندیش که امنیت خود را در ناامنی همسایگان جست‌و‌جو نکند.»

سامانه دفاعی ایران و برنامه هسته‌ای

رئیس‌جمهور درباره توان دفاعی ایران گفت: «سامانه دفاعی‌مان را برای آن ساخته‌ایم که هیچ‌کس تصور نکند بمباران شهر‌های ایران بی‌پاسخ خواهد ماند.» وی تأکید کرد: «قدرت نظامی ایران برای دفاع است، اما روشن می‌گوییم ما برای دفاع از کشورمان از هیچ‌کسی اجازه نمی‌گیریم.» پزشکیان سپس درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: «سال‌هاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با زبان سانتریفیوژ، غنی‌سازی، تحریم و بمب سخن می‌گویند، اما برای ملت ما فناوری هسته‌ای بخشی از حق توسعه است.» او درباره کاربرد‌های انرژی هسته‌ای اظهار کرد: «انرژی هسته‌ای برای بیماران ما درمان، برای کشاورزی امنیت غذایی، برای صنعت فناوری و برای آینده برقی پایدار است. ایران نمی‌پذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف‌نظر نخواهد کرد.» پزشکیان موضع ایران را این‌گونه بیان کرد: «نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای.» وی در ادامه گفت: «موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود، راه‌حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.»

مشارکت برای امنیت و تنگه هرمز

رئیس‌جمهور «مشارکت برای امنیت» را اصل دیگری در سیاست ایران دانست و گفت: «در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که جنگ مرز نمی‌شناسد، بحران یک کشور به همسایگانش سرایت می‌کند.» پزشکیان افزود: «ایران همسایگان خود را رقیب امنیت خویش نمی‌بیند، ما همسایگان خودمان را قوی می‌خواهیم.»

وی درباره تنگه هرمز اظهار کرد: «در آبراهی که تنگه هرمز است، نمی‌توانیم از آبراهی همه بهره ببرند و هم‌زمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر اثر تحریم‌های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی، حتی تو آب‌های خودش محروم باشد.» رئیس‌جمهور با اشاره به انتقال سلاح و تجهیزات از این آبراه گفت: «راه را بر ما می‌بندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشور‌ها از همان آبراه منتقل می‌کنند. این امکان‌پذیر نیست. نمی‌توانند این کار را بکنند و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفتد.»

مقاومت با بمب و محاصره تسلیم نمی‌شود

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «فلسطین همچنان زخمی بر پیکر وجدان جامعه جهانی است و غزه همچنان نماد شکست ساز و کار‌های بین‌المللی در جلوگیری از رنج غیرنظامیان. ما نمی‌توانیم از صلح سخن بگوییم، اما فلسطین را نادیده بگیریم. صلح پایدار در غرب آسیا بدون عدالت برای فلسطین پایدار نخواهد ماند. تا زمانی که اشغال، تجاوز و بی‌عدالتی در جهان باشد، مقاومت تداوم خواهد یافت.» پزشکیان درباره غزه گفت: «غزه با وجود کشتار بی‌وقفه و ویرانی گسترده، ایمان مردم را آشکار ساخت که مقاومت را نمی‌توان با بمب و محاصره وادار به تسلیم کرد.»

رئیس‌جمهور با اشاره به موضع ایران در قبال جنگ و مذاکره گفت: «ایران هیچ‌گاه آغازگری هیچ جنگی نبوده است، همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی‌ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی‌گریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران عزیز ایستاده‌ایم.» پزشکیان در ادامه درباره اعتماد در نظام بین‌الملل گفت: «موضوع این اجلاس بازسازی اعتماد است. اعتماد با حرف نمی‌شود، بلکه نیازمند پرهیز از معیار‌های دوگانه است.» او تأکید کرد: «نباید اجازه دهیم که قرن بیست و یکم به دوران بازگشت به سیاست زورمندان و حکومت زورمداران تبدیل شود.» پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود گفت: «ایران به سوی جهان دست همکاری دراز می‌کند.»

وی افزود: «ما جهان را نه به جنگ دیگر بلکه به صلح و عدالت فراخوانیم، نه از سر ضعف بلکه از سر اعتماد به قدرت خود و فهم این حقیقت که هیچ‌کس در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشت. یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.»

ایران را نمی‌توان با جنگ وادار به تسلیم کرد

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به کسانی که در تصمیم‌گیری، طراحی و اجرای حمله به ایران نقش داشته‌اند، گفت: «ملت ما قدرت نظامی و آثار تصمیم‌های مخرب آنها را از نزدیک تجربه کرد و آنها تاب‌آوری ایران را آزموده‌اند و اکنون به خوبی می‌دانند که ایران را نمی‌توان با جنگ وادار به تسلیم کرد.» پزشکیان با تأکید بر اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده است، اظهار کرد: «ایران هیچ‌گاه آغازگری هیچ جنگی نبوده است، همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است.» وی افزود: «جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی‌ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی‌گریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران عزیز ایستاده‌ایم.»

رئیس‌جمهور در پایان سخنانش نیز با اشاره به تهدید‌های رئیس‌جمهور امریکا گفت: «ایشان بداند که تهدید، ملت ما را منسجم‌تر می‌کند، قوی‌تر می‌کند و مقاومت ایرانیان را بیشتر می‌کند و ملت ایران را در برابر زور باید بداند که سر خم نخواهد کرد و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد. این چیزی است که باید ترامپ و کسانی که می‌خوان قلدری بکنند، بفهمند.» وی در پایان گفت: «ما آماده گفت‌و‌گو هستیم، اما بدانند که زبان زور را نخواهیم پذیرفت.»