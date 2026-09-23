جوان آنلاین: نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی، با تأکید بر اینکه مواضع ایران در قبال امریکا وارد مرحلهای جدید شده است، گفت: ایران برای بازشدن تنگه هرمز هفت شرط دارد و تا زمانی که این شروط از سوی امریکا عملی و اعتمادسازی لازم انجام نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد و مذاکرهای نیز صورت نخواهد گرفت.
سردار سرلشکر محسن رضایی، روز گذشته در برنامهای تلویزیونی به مناسبت هفته دفاع مقدس، دفاع مقدس را حادثهای مهم در تاریخ ایران دانست و اظهار کرد: «این اولین جنگی است که ما یک وجب از خاک خود را از دست ندادیم. این اولین جنگی بود که ملت ایران پرقدرت پرچم خود را بالا نگه داشت.»
رضایی ادامه داد: «ما در انقلاب اسلامی توانستیم سیاست دفاعی را پایهگذاری کنیم. هم اصول و ضوابط جدیدی را پیدا کردیم و نیروهای سهگانه سپاه شکل گرفت. اولین موشکها و پهپادهای ما در سالهای آخر دفاع مقدس تولید شد. پایههای صنعت پهپادی، موشکی و هلیکوپترسازی ما در همین دفاع مقدس شکل گرفت.»
سخنان ترامپ دفاعیه یک جنایتکار شکست خورده بود
رضایی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران و جنگ، گفت: «اولاً پاسخهای رئیسجمهور احمق امریکا را خواهیم داد. ترامپ حرفهای موهومی زده است. به نظر من یکی از اشتباهات تاریخی ترامپ همین سخنرانی مجمع سازمان ملل بود، زیرا در قیافه جنایتکار شکستخورده، به دفاعیه خود پرداخت. این اولین رئیسجمهور امریکاست که تمام حرفهایش حول محور ایران است. این نشان میدهد که بزرگترین مشکل ترامپ ایران شده است. بزرگترین مشکل سیاست امریکا شده است ایران. بدون بزرگی ایران این به دست نمیآمد.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: «تمام متن سخنرانی او دفاعیه یک جنایتکار شکستخورده است که فقط به دنبال دفاع از خود است. او میخواهد افکار عمومی جهان را تحت تأثیر قرار دهد. رسانههای امریکایی هیچ ارزشی برای او قائل نیستند و اینکه بلندگوهای خود را خاموش میکنند به این دلیل است که جز هزینهزایی چیزی ندارد. این شکست مفتضحانه است.»
رگههای شکست در انتخابات را در صحبتهای ترامپ میبینیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره وضعیت داخلی امریکا و نحوه پوشش سخنان ترامپ در رسانههای این کشور گفت: «ما رگههای شکست در انتخابات را در صحبتهای ترامپ میبینیم. دلیل آن روشن است، وی بلایی سر امریکا آورده که محبوبیت خود هیچ، اعتبار حزب طرفدارش را هم از بین برده است. اکنون وضعیت بنزین در امریکا، ذخایر استراتژیک و موشکها ببینید چه وضعیتی دارد. مرتب میزان تلفات خودشان را مخفی میکنند. خود رسانههای امریکا میگویند چرا تعداد تلفات را مخفی میکنید؟»
رضایی افزود: «رسانههای امریکا فهمیدند که آنقدر شکستها زیاد است، برای انتقال حرفهای ترامپ میترسند مخاطبانشان بریزد.»
رضایی درباره نتیجه جنگ و توانمندیهای نظامی ایران گفت: «اکثریت کارشناسان دنیا میگویند که پیروز این میدان ایران بوده است. دنیا فکر نمیکرد ایران مدرنترین هواپیماهای امریکا را هدف قرار دهد. اینها تشکیلاتی در بحرین داشتند که به جزیره دیگو گارسیا رفته است. صدمات جدی و اساسی به اینها وارد شد. ما اولین بار توانستیم موشک خودمان را بالای سر ناو جورج واشنگتن منفجر کنیم.» دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: «ما توانستیم زیردریایی گرانبهای امریکا را غنیمت بگیریم. دوستان ما دارند مهندسی معکوس میکنند و اوج پیشرفتگی را داریم کشف میکنیم.»
شروط ما کاملاً با گذشته متفاوت است
دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره مذاکرات و مواضع ایران گفت: «نه تنها تغییر در مواضع پیش نیامده بلکه دیپلماسی جدید ما دارد با قدرت کارش را انجام میدهد. ما به دوران گذشته باز نمیگردیم. ما امریکا را وادار میکنیم که اعتماد ملت ایران را جلب کند و باید اول عمل کنند. اگر امریکا شروط ما را اول عمل نکند، نه تنگه هرمز باز میشود و نه مذاکره میکنیم.» رضایی افزود: «شروط ما کاملاً با گذشته متفاوت است. برخی مواقع ممکن است برخی شرطها را بگوییم، اما ایران هفت شرط دارد. پاکستانیها و قطریها و عراقیها گفتند شرایط شما چیست؟ آنها گفتند که امریکاییها خواستند، ما شروط خود را مکتوب کردیم. امروز شروط ایران در دست پاکستان و قطر وجود دارد.» وی گفت: «در جلسهای با آقای پزشکیان و عراقچی قرار شد که ما شروط خودمان را در امریکا ابلاغ کنیم. بحث جدید و شرط جدیدی مطرح نیست و ابلاغ شروط ماست.» رضایی تأکید کرد: «تا زمانی که شروط ما محقق نشود، تنگه هرمز باز نمیشود و مذاکره نمیکنیم. اینکه چرا وارد این فاز شدیم روشن است، زیرا امریکاییها قابل اعتماد نیستند. ما دنبال دیپلماسی جدید هستیم.» دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: «باید شرایط ایران را عمل کنند و اگر عمل نکنند تنگه هرمز باز نمیشود. من قبلاً هم گفتم که این امریکاییها هستند که کاری میکنند تا تنگهها بسته شوند.» رضایی تأکید کرد: «تا قبل از باز شدن تنگه هرمز، شروط ایران باید عمل شود. اینها باید اعتمادسازی کنند.»
کشورهای منطقه وارد ماجراجویی امریکا نشوند
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان با اشاره به تحولات منطقه گفت: «ممکن است بیاید، ترامپ، در کوهی و در بیابانی کار تبلیغاتی انجام دهد یا تعدادی هواپیما را عبور دهد و فیلمبرداری کنند. امریکا نیازمند این است ولی ما همین را هم تحمل نمیکنیم.» رضایی درباره طرح امریکا برای تحریم هواپیماهای ایرانی گفت: «ما به همه کشورهای منطقه عرض میکنیم و تقاضا میکنیم وارد ماجراجویی امریکا نشوند.» وی هشدار داد: «اگر نگذارند هواپیماهای ایران سفر کنند، فرودگاههای آنها هم نمیتوانند پرواز داشته باشند. شما دوست ما هستید ولی نباید به صف امریکا بروید. باید جلوی گسترش جنگ را بگیرید.»