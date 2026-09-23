کد خبر: 1381202
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۶
ورزش » ساير

رونالدو: شاید این سال آخرم باشد/ بعضی می‌خواهند مرا بکشند

6 کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال تاکید کرد که شاید این سال پایانی فوتبال او باشد.

جوان آنلاین: کریستیانو رونالدو، اسطوره فوتبال پرتغال، از روبرتو مارتینز، سرمربی سابق تیم ملی پرتغال، قدردانی کرد و در عین حال از آغاز دوره‌ای جدید با هدایت ژرژ ژسوس در تیم ملی پرتغال استقبال کرد. او همچنین با لحنی کنایه‌آمیز گفت که «کسانی هستند که می‌خواهند او را بکشند»

ژرژ ژسوس، سرمربی جدید تیم ملی پرتغال، کریستیانو رونالدو را در نخستین فهرست ۲۵ نفره خود قرار داده است؛ فهرستی که برای چهار دیدار پیش‌روی قهرمان لیگ ملت‌های اروپا آماده می‌شود.

این ستاره پرتغالی در نشست خبری، در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد‌هایی که گاهی از او می‌شود، گفت: قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا یا رسیدن به گل شماره ۱۰۰۰؟ هر دو. هم گل هزارم و هم تیم ملی. تلاش برای قهرمانی در لیگ ملت‌ها. این یک دوره جدید است.

او ادامه داد: می‌خواهم از مربی مارتینز به خاطر کار فوق‌العاده‌ای که انجام داد، به‌ویژه با توجه به اینکه او از کشوری دیگر آمده بود، تشکر کنم. شرایط برای او بسیار دشوار بود، چون دائماً با حملات و انتقادات مواجه می‌شد. حالا دوره جدیدی با ژرژ ژسوس آغاز شده است و مطمئنم او کار فوق‌العاده‌ای انجام خواهد داد.

کریستیانو رونالدو درباره سرمربی جدید پرتغال نیز گفت: ژسوس انتخابی ایده‌آل است. تاکتیک‌های متفاوت و زبان متفاوتی دارد. امیدوارم همه چیز به بهترین شکل پیش برود. همه ما به او اطمینان داریم. فکر می‌کنم تیم آماده است. این یک مسیر طولانی خواهد بود و مربی سال‌های زیادی اینجا خواهد ماند. مطمئنم او بهترین انتخاب بود.

از رونالدو درباره آینده‌اش در فوتبال و اینکه چه زمانی تصمیم به خداحافظی خواهد گرفت، سؤال شد که او با لحنی طنزآمیز و با اشاره به انتقاد‌های مداومی که از سوی برخی رسانه‌ها و شبکه‌ها علیه او مطرح می‌شود، پاسخ داد: نمی‌توانم در این مورد کاملاً صادق باشم. سال‌های زیادی است که فوتبال بازی می‌کنم و تقریبا در همه جا از من استقبال خوبی شده است. اما بعضی شبکه‌ها دوست دارند به من حمله کنند و تلاش می‌کنند مرا بکشند! البته هیچ شانسی برای این کار وجود ندارد؛ تنها راهش استفاده از یک تفنگ شکاری است. حتی در آن صورت هم از گلوله جاخالی می‌دهم! اما به این شرایط عادت کرده‌ام.

 او در پاسخ به این سوال که آیا این سال آخر فوتبال او است، گفت: شاید. باید ببینیم. این موضوع به احساس بدنم هم بستگی دارد. واقعاً نمی‌دانم و این را از صمیم قلب می‌گویم.

این صحبت‌های ستاره النصر چند ماه پس از آن مطرح می‌شود که او تأکید کرده بود جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین حضورش در این رقابت‌ها خواهد بود. رونالدو همچنین در ماه اوت گذشته درباره احتمال اینکه فصل جاری آخرین فصل دوران حرفه‌ای‌اش باشد صحبت کرده بود.

با وجود صحبت‌هایی که درباره بازنشستگی مطرح کرده، رونالدو بر ادامه حضورش در تیم ملی پرتغال تأکید کرد و گفت همچنان می‌تواند به تیم کمک کند و شایستگی ادامه حضور در تیم ملی را دارد.

او گفت: هنوز احساس می‌کنم این اولین سال حضورم در اینجا با تیم ملی پرتغال است و همچنان ثابت می‌کنم که توانایی حضور در این تیم را دارم.

رونالدو برای اثبات توانایی‌اش برای ادامه فوتبال، به آمار گلزنی خود نیز اشاره کرد و افزود:مدرک آن را هر روز می‌توان دید. هنوز می‌توانم گل بزنم و این موضوع را هم با تیم ملی و هم با باشگاهم ثابت کرده‌ام.

قرارداد رونالدو با النصر تا اواسط سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد، اما این بازیکن ۴۱ ساله در چندین نوبت تأکید کرده که خودش زمان بازنشستگی‌اش را تعیین خواهد کرد و در حال حاضر خود را به تاریخ مشخصی متعهد نمی‌داند.

رونالدو در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز به یک رکورد تاریخی دست یافت و به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در ۶ دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده است. او با وجود افزایش سن، همچنان به حضور خود در تیم ملی پرتغال و النصر ادامه می‌دهد.

برچسب ها: رونالدو ، تیم ملی فوتبال پرتغال ، جام جهانی
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