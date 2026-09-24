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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۰
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در گالری خانه عکاسان حوزه هنری افتتاح شد

نمایشگاه «آواز‌های دوردست ۲» انعکاس فریاد آزادگان در کالبد هنر

1 نمایشگاه «آواز‌های دوردست ۲» با آثار پنج هنرمند آزاده در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، سوخته‌نگاری و مجسمه‌سازی در گالری خانه عکاسان حوزه هنری افتتاح شد.
سید مرتضی ذاکر

جوان آنلاین: نمایشگاه «آواز‌های دوردست ۲» با آثار پنج هنرمند آزاده در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، سوخته‌نگاری و مجسمه‌سازی در گالری خانه عکاسان حوزه هنری افتتاح شد. 
به گزارش جوان، نمایشگاه «آواز‌های دوردست ۲» که روایتی از تجربه پنج هنرمند آزاده در اردوگاه‌های عراق است، با زبان هنر خاطرات و نگاه هنرمندان را در گالری خانه عکاسان حوزه هنری پیش روی مخاطب قرار داده است. حسین یاوری استاد دانشگاه تهران که مدیریت صنایع دستی ایران را طی ۳۰ سال بر عهده داشته، با درود به رهبر شهید، شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و آزادگان به لحظات عبور از میدان مین و عزم راسخ رزمندگان برای شهادت اشاره کرد و افزود: آزادگان انسان‌هایی از جنس این دنیای خاکی نیستند و سیره و روحیه آنان همواره باید مورد احترام و تکریم جامعه باشد. 
او همچنین یادآور شد: حسین بزرگی وقتی از جبهه برگشت، جانباز شیمیایی بود. در حالی که او تحصیلات آکادمیک خود را رها کرده بود که به جبهه رود. او در زمان دانشجویی خواهش می‌کرد که نمره خودش را بدون هیچ امتیازی بگیرد و این نشأت گرفته از روح بزرگی بود که او برای ایثار داشت. 
این استاد دانشگاه تهران بیان کرد: دوران اسارت، دوران بسیار سختی است و می‌دانم وقتی اسیر در اردوگاه‌های عراق شدیم، رزمندگان چه رنجی را تحمل کردند بخصوص که دائماً مورد شکنجه قرار می‌گرفتند. 
او با اشاره به روحیه آزادگان یادآور شد: نمایشگاه آواز‌های دوردست ۲ که به همت دفتر هنر و ادبیات اسارت حوزه هنری برگزار شده یکی از جا‌هایی است که به ارزش آزادگان ارج می‌نهد. 
یاوری در بخش دیگری از سخنانش خاطره‌ای از سفر به حرم امیرالمؤمنین را بازگو کرد و با اشاره به نقش هنر و خوشنویسی در تمدن اسلامی، خاطرنشان کرد که هنرمندان آزاده توانسته‌اند با وجود تمامی محدودیت‌ها، از ابزار‌های هنری برای بیان هویت و مقاومت خود استفاده کنند. 
او در پایان از حاضران در این آیین افتتاحیه خواست تا آزادگان هنرمند یعنی محمدرضا ورسیده در حوزه نقاشی، رضا اندرواژ در خوشنویسی، عباس فلاحتی در گرافیک، شعاع‌الدین فلاح‌دوست در سوخته‌نگاری و حسین اکبری را که در زمینه علامت‌سازی و فلزکاری هنرآفرینی کرده مورد تشویق قرار دهند. 
بهروز بوشهری قائم‌مقام وزارت نفت در دوره وزیری شهید تندگویان، در بخش دیگر این آیین افتتاحیه گفت: بزرگ‌ترین هنر آزادگان این است که در سال‌های اسارت و با وجود شکنجه‌ها، مقاومت کردند ولی به دشمن پاسخ مثبتی ندادند. 
او در بخشی از سخنان خود با اشاره به مقاومت اسرا در برابر شکنجه‌ها در اردوگاه‌های عراق گفت: در دوره جنگ رفته بودیم تا پالایشگاه آبادان را از مقابل تیر‌ها نجات دهیم که اسیر شدیم. من یک نفر بودم و، چون مدیرعامل شرکت نفت بودم باید می‌رفتم و طوری هم پالایشگاه حفظ شد که از پنج واحد پالایشگاه یکی از آنها فقط از بین رفت و چهار واحد دیگر سالم ماندند. ترامپ اینها را نمی‌فهمد و از رسانه‌ها می‌خواهد فقط حرفه‌ای غلط او را منعکس کنند. 
بوشهری در ادامه با روایت طنزی تلخ از مواجهه با بازجویان عراقی، به شکنجه‌گاه‌هایی اشاره کرد که در آن با وجود شکنجه‌های شدید، بر روی دیوارهایش نوشته بودند: «شما مهمان ما هستید، نه اسیر ما»
او یادآور شد: در دوره اسارت یک روز اعتصاب غذا کردم و گفتم می‌خواهم مدیر را ببینم. بعد که به دیدار مدیر رفتم گفتم عرب‌های ایران به قدری ارزش به میهمان قائل می‌شوند که تا او ننشیند و غذا نخورد صاحب خانه نمی‌نشیند و می‌ایستد. شما در شکنجه‌گاه نوشته‌اید که شما میهمان ما هستید و نه اسیر ما در حالی که این‌چنین ما را شکنجه می‌کنید. 
او ادامه داد: ما را با چشم بسته به حرم امام حسین بردند و از در ورودی سرباز همراهمان گفت این هدیه صدام است. سرباز عراقی هرچه می‌دید می‌گفت اینها را صدام داده است. در زمان زیارت، لوستری که آویزان بود را نشان داد و گفت این هم هدیه صدام است. یکی از اسرا به سخره گفت این یک لوستر را صدام هدیه کرده یا همه اینها را؟
نمایشگاه «آواز‌های دوردست ۲» تا ۷ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در گالری خانه عکاسان حوزه هنری میزبان بازدیدکنندگان است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: هنرمند ، نمایشگاه ، رهبر شهید انقلاب
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