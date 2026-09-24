قصه فیلم از زندگی واقعی دختری با سندروم داون شکل گرفت

جوان آنلاین: کارگردان فیلم کوتاه «و» از ماجرای این فیلم براساس یک سوژه واقعی و دختری که دارای سندروم داون است سخن گفت.
نجمه بهنامنیا، کارگردان فیلم کوتاه «و» که در بخش فیلمهای کوتاه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان حضور دارد، درباره شکلگیری این اثر به «جوان» گفت: فیلم «و» درباره دختری با سندروم داون است که دغدغه حضور و پیدا کردن جایگاهی برای خود در جامعه را دارد. شکلگیری این دغدغه به تجربهای برمیگردد که پیش از ساخت فیلم با مجموعهای داشتم که تعدادی از بچههای دارای سندروم داون در آن حضور داشتند، از آنها تصویربرداری کردم و حتی یک فیلم مستند نیز دربارهشان ساختم.
وی ادامه داد: در میان آن بچهها دختری بود که تفاوتهایی با دیگران داشت؛ رؤیاپردازتر بود و جهان ذهنی متفاوتی داشت. قصه فیلم «و» تا حد زیادی بر اساس داستان واقعی زندگی و دغدغههای همین دختر شکل گرفته است. برای من مهم بود که نگاه و مسئله بچههای دارای سندروم داون را مطرح کنم اینکه آنها هم حق زیستن در جامعه را دارند و هرکدام در جایگاه خودشان میتوانند رسالتی داشته باشند. شاید حتی حضور آنها در جامعه بتواند به ما که از نظر جسمی و ذهنی شرایط متفاوتی داریم، درسهایی بدهد. بهنامنیا درباره روند تولید فیلم بیان کرد: تصویربرداری فیلم را زمستان سال گذشته انجام دادیم و شش ماه پیش از آن با کاراکتر اصلی و مادرش در ارتباط بودیم، فیلمنامه را بارها اصلاح کردیم تا بتوانیم آن را بر اساس جهان فکری و تجربههای واقعی این دختر شکل دهیم. مادر این دختر نیز در فیلم بازی کرده است و تلاش کردیم ساختار اثر تا جای ممکن طبیعی و متناسب با زندگی واقعی آنها باشد.
وی درباره ارتباط موضوع فیلم با مخاطب کودک و نوجوان توضیح داد: یکی از بخشهای مهم داستان این است که دختر نوجوان وقتی خودش را با همسالانش مقایسه میکند، میبیند دخترهای دیگر وارد جامعه شدهاند، با دوستانشان بیرون میروند و حتی بعضی از آنها کار میکنند. او هم احساس میکند باید در این جهان جایگاهی داشته باشد و بتواند بخشی از جامعه باشد. این موضوع یکی از محورهای اصلی فیلم است.
این کارگردان افزود: در کنار آن نحوه مواجهه کودکان دیگر با بچههای دارای سندروم داون نیز برای من اهمیت زیادی داشت. همیشه این دغدغه را داشتهام که ما و بهخصوص کودکان با این بچهها چگونه برخورد میکنیم. از سوی دیگر شاید دیدن چنین داستانهایی بتواند به بچههای دیگر یادآوری کند که قدر شرایط و سلامت خودشان را بیشتر بدانند.
بهنامنیا که پیش از این نیز تجربه حضور در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان را داشته است، درباره این رویداد گفت: چند دوره بهعنوان تصویربردار یکی از فیلمهای کوتاه در جشنواره حضور داشتم. همچنین چند سال منتور بخش تصویر المپیاد جشنواره بودم و در دو دوره نیز از طرف خبرگزاری بهعنوان خبرنگار میانرشتهای در این رویداد حضور پیدا کردم.
وی در پایان با اشاره به دغدغه خود درباره آثار جشنواره اظهار کرد: به نظرم فیلمهای شاد و موزیکال برای کودکان بسیار خوب هستند و در کنار توجه به شادی بخش جدیتری نیز باید به خانوادهها و مسائل تربیتی اختصاص یابد.