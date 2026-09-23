جوان آنلاین: رئیس دولت موقت سوریه طی سخنانی در نیویورک اعلام کرد که برای صلح پایدار با اسرائیل مشروط به بازپسگیری حقوق سوریه تلاش میکند.
درحالیکه رژیم صهیونیستی طی ۲۱ ماه گذشته از جنوب تا شمال سوریه را تحت آماج حملات هوایی خود قرار داده و بسیاری از زیرساختهای نظامی این کشور را منهدم کرده است، حاکمان جدید دمشق در تلاش هستند با اسرائیل به توافقی امنیتی دست یابند. به گزارش المیادین، ابومحمد الجولانی رئیس دولت خودخوانده سوریه در حاشیه سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بازپسگیری حقوق سوریه شرط اساسی برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه است. جولانی در عین حال تأکید کرد که اسرائیل به تجاوزات خود ادامه میدهد و همچنان اراضی سوریه را که پس از سقوط حاکمیت سابق اشغال کرده در اختیار دارد. جولانی در جریان یک نشست گفتوگو که توسط «شورای آتلانتیک» در نیویورک برگزار شد، ابراز داشت که سوریه گزینه دیپلماتیک را برگزیده و به گفتوگو و کمکگرفتن از کشورهای دوست از جمله واشینگتن روی آورده است. وی خاطرنشان کرد که گفتوگوی مستقیم با تلآویو از حدود یکسال و نیم پیش آغاز شده بود، اما به دلیل عقبنشینی رژیم صهیونیستی به دلایل خاص خود، این روند متوقف شد. با این حال، دمشق به امید دستیابی به نتایج همچنان درگیر این مسیر است. جولانی گفت که مرحله نخست بر منطقهای تمرکز داشت که اسرائیل پس از ۸ دسامبر با بازگشت به مرزهای سال ۱۹۷۴ و انعقاد یک توافق امنیتی اشغال کرد.
وی افزود در صورت موفقیت این توافق، ممکن است سوریه وارد گفتوگوهای طولانیمدت درباره صلح پایدار و جولان شود. وی تأکید کرد که جولان، با حمایت بیش از ۱۳۰ کشور در سازمان ملل، سرزمین سوریه است. الجولانی تأکید کرد که کشورش برای دستیابی به صلح پایدار با اسرائیل تلاش میکند به شرط آنکه حقوق سوریه تضمین شود و اراضی این کشور اشغال نباشد. وی همچنین خواستار تشکیل یک کمیته بینالمللی برای ارزیابی نگرانیهای رژیم صهیونیستی و تمایز میان نگرانیهای جدی و غیرجدی جهت جلوگیری از درگیریها شد. او هشدار داد که سنجش سیاستهای اسرائیل نسبت به سوریه بر اساس وضعیت غزه، مسیری اشتباه است که امنیت اسرائیلیها را تأمین نمیکند بلکه تنها باعث برانگیختن منازعات و جنگها میشود.