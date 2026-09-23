سوءاستفاده ترامپ از دیپلماسی نیویورک به نفع نوامبر

جوان آنلاین: افزایش قیمت انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز که به اهرم فشاری علیه رئیس‌جمهور امریکا تبدیل شده، دونالد ترامپ را در موقعیتی قرار داد تا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، علاوه بر سخنرانی سراسر توهین در مجمع عمومی سازمان ملل، از مذاکره فرستادگانش با طرف ایرانی سوءاستفاده کند تا خودش را از مهلکه‌ای خودساخته در هرمز نجات دهد.

دونالد ترامپ سحرگاه چهار‌شنبه گفت که جرد کوشنر داماد و استیو ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با طرف‌های ایرانی گفت‌و‌گو داشتند؛ دیداری سه‌ساعته که به بنابر آنچه ترامپ گفته سازنده بود. احتمالاً منظور ترامپ از دیدار سازنده، همان چیزی است که در ادامه به آن اشاره داشت: «دیدار دیگری با ایران برای آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده است». او این را هم اضافه کرد: «ایران می‌خواهد با ما صحبت کند و امروز با ما تماس گرفته است!» به عبارتی ترامپ، برای کلید زدن یک رشته مذاکره دیگر و البته مشتاق نشان دادن ایران برای مذاکرات آتی زمینه‌چینی کرد. مذاکراتی که هنوز جزئیات آن به درستی مشخص نیست و بنابر بعضی روایت‌ها، منجر به ملاقات نشده است. موج‌سواری ترامپ از مذاکره روز سه شنبه را ویتکاف ادامه داد و در شبکه ایکس نوشت که مذاکراتی طولانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق میانجی‌ها که در طول روز میان دو طرف در رفت‌وآمد بودند، انجام شد. وی ادامه داد: «آن‌ها یک دور از گفت‌و‌گو‌ها را با موفقیت به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و نویدبخش باشد. میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد.» تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، دیگر مقام امریکایی است که مدعی شد که نشست با ایرانی‌ها خوب بود، اما تهدید کرد که ترامپ تهران را در برابر دو گزینه قرار داده است؛ تداوم اقدامات «شرورانه» و تحمل مسئولیت تبعات آن یا انتخاب راه صلح و شکوفایی. وی اضافه کرد که امریکا معتقد است گزینه صلح و شکوفایی برای ایرانی‌ها بهترین گزینه خواهد بود و ترامپ بر ممانعت از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای مصمم است. ابراز امیدواری ویتکاف درباره سازنده بودن مذاکرات در حالی مطرح شده که ترامپ دیروز در سخنرانی خود از تریبون سازمان ملل با تکرار ادعا‌های ضد ایرانی، باز هم تهدید به نابودی ایران کرد. او با تمرکز بر توان موشکی و هسته‌ای تهران، مدعی شد در برابر دوراهی توافق جامع اقتصادی یا گزینه تقابل سخت با ایران قرار دارد و با هشدار به پایتخت‌های اروپایی مدعی شد ایران موشکی با توان هدف قرار دادن اروپا توسعه داده است. ترامپ در ادامه لفاظی‌های خود با اشاره به اینکه سال گذشته پیشنهاد همکاری کامل اقتصادی در ازای شروط واشینگتن را مطرح کرده بود، ادعا کرد ایران منتظر نتیجه رقابت‌های سیاسی در امریکا است، در حالی که به باور او، تهران ناگزیر است پس از انتخابات پای میز توافقی بنشیند که اجازه بازسازی و قدرتمندتر شدن را به این کشور می‌دهد.

واشینگتن به جنایات جنگی اعتراف کرد

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به موضع‌گیری امریکایی‌ها و شخص ترامپ واکنش نشان داد. وی درباره مذاکره صورت گرفته با طرف امریکایی با اعلام اینکه این مذاکره از طریق میانجی قطری بود، توضیح داد: «این تعامل با هدف ابلاغ شروط ایران، از جمله خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، توقف اقدامات تجاوزکارانه امریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی، آزادی دارایی‌های ایران و... صورت گرفت.» بقایی با بیان اینکه طبیعتاً حواشی‌ای هم وجود داشت، در واکنش به سخنان ترامپ گفت: «یکی از این حواشی، سخنرانی رئیس‌جمهور امریکا بود. حواشی به این دلیل که سخنانی که رئیس‌جمهور امریکا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد، ادعا‌ها و اتهامات تکراری بود و اینجا هم واقعاً برداشتی که دیپلمات‌ها و هیئت‌های نمایندگی خیلی از کشور‌ها داشتند، همین بود که این سخنان ناشی از اقتدار نیست، ناشی از استیصال است.» بقایی یادآور شد: «اینکه کشوری را تهدید بکنید به حمله نظامی، اینها همه اعترافی است به ماهیت هیئت حاکمه فعلی امریکا و اعترافی است به ارتکاب جنایات بین‌المللی. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سطح وزیر امور خارجه در این نشست شرکت داشت. هیئت جلسه را ترک کرد و طبق روال مرسوم یکی از دیپلمات‌های نمایندگی ایران نزد سازمان ملل که مباحث را پیگیری می‌کند، در جلسه حضور داشت.» سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «بحث‌هایی مطرح شده که چرا هیئت نمایندگی ایران، کامل جلسه را ترک نکرده است. برای دیپلمات‌ها صندلی ایران، قداست دارد.» بقایی ادامه داد: «صندلی ایران در جایی مثل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سنگر ماست و قطعاً اگر قرار باشد ما به‌خاطر تندگویی و تندخویی و بدگویی دیگران بخواهیم این سنگر را ترک کنیم، حتماً به وظیفه‌مان عمل نکرده‌ایم.»

امریکا وضعیت جدید هرمز را بپذیرد

ترامپ در حالی به لفاظی علیه ایران پرداخت و تلاش کرد در برابر ایران، موضع برتر اتخاذ کند که افزایش فشار اقتصادی به امریکا ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز، قابل کتمان نیست و ترامپ حالا خطر عواقب افت محبوبیت خود در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای را بیش از پیش، واقعی می‌بیند. دیروز یک بار دیگر قیمت نفت برنت از ۱۰۰ دلار عبور کرد. این رقم در حالی است که دقایقی پیش از آن نیز، یک کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. همزمان، ذخایر راهبردی نفت امریکا به کمترین میزان در ۴۵ سال اخیر رسیده و قیمت گازوئیل در این کشور به بیشترین میزان ممکن در طول تاریخ رسیده است. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز چهار‌شنبه گفت که وضعیت جدید تنگه هرمز را تهران و مسقط تعیین خواهند کرد.

او در مصاحبه با خبرگزاری «ودوموستی» به امریکا نیز توصیه کرد که وضعیت قانونی جدید در تنگه هرمز برای عبور کشتی‌ها را بپذیرد. در اشاره به پیامد‌های جنگی که ترامپ علیه ایران به راه انداخته، ریچارد هاس، رئیس افتخاری شورای روابط خارجی امریکا، و کارولین کیسان، استاد مرکز امور جهانی دانشگاه نیویورک، در یادداشتی برای «فارن‌افرز» به اختلال در جریان انرژی از تنگه هرمز و باب‌المندب پرداختند و با صراحت به ناکامی واشینگتن در وادار کردن تهران به تسلیم یا امتیازدهی اذعان کردند؛ اقدامی که باعث شده هزینه‌های اقتصادی و نظامی ادامه جنگ برای امریکا و شرکایش به سطحی غیرقابل‌قبول برسد.