جوان آنلاین: وزارت حملونقل یمن امروز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد ۴۰۸ فروند کشتی تجاری طی بازه زمانی ۱۱ تا ۲۱ سپتامبر جاری از تنگه بابالمندب عبور کردهاند.
در ادامه بیانیه آمده است از مجموع کشتیهای عبوری، ۱۹۶ فروند در مسیر شمال و ۲۱۲ فروند در مسیر جنوب از این تنگه عبور کردهاند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد روزانه بیش از ۴۰ کشتی تجاری با انواع مختلف از تنگه بابالمندب عبور میکنند.
وزارت حملونقل یمن با تأکید بر «آزادسازی مناطق ساحل غربی» اعلام کرد شمار کشتیهای عبوری از بابالمندب افزایش یافته و در بازه ۱۱ تا ۲۱ سپتامبر به ۴۰۸ فروند رسیده است؛ این رقم در بازه ۱ تا ۱۰ سپتامبر ۳۹۳ فروند اعلام شده بود.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد تردد دریایی در بابالمندب برای کشتیهای تجاری بینالمللی به صورت روان و ایمن ادامه دارد، به استثنای کشتیهای سعودی.
وزارت حملونقل یمن در پایان تأکید کرد ادامه روند عادی و ایمن کشتیرانی در این تنگه، ادعاها درباره توقف تردد دریایی یا ناامن بودن این گذرگاه آبی را رد میکند.