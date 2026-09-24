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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۰
ورزش » ساير
از قهرمانی ایران در خاستگاه کاراته تا برنز شمشیربازی و قدرت‌نمایی ووشو و طلای فوتبال الکترونیک

تاج‌گذاری شاگردان گنج‌زاده در ژاپن

1 قهرمانی کاراته، طلای فوتبال الکترونیک، کسب مدال برنز شمشیربازی و فینالیست شدن ووشوکاران ایران مهم‌ترین نتایج دیروز کاروان «شجره طیبه» در بازی‌های آسیایی ناگویا بود
دنیا حیدری

جوان آنلاین: قهرمانی کاراته، طلای فوتبال الکترونیک، کسب مدال برنز شمشیربازی و فینالیست شدن ووشوکاران ایران مهم‌ترین نتایج دیروز کاروان «شجره طیبه» در بازی‌های آسیایی ناگویا بود. هرچند مطابق ادوار گذشته بازی‌های آسیایی فوتبال باعث تحقیرمان شد، اما مدال‌آوری ورزشکاران دیگر رشته‌ها باعث شد شکست سنگین تیم امید مقابل کره‌شمالی کمتر دیده شود و اذیتمان کند. 
کاراته ایران سرانجام مزد زحماتش را گرفت و به یکی از قله‌هایی رسید که سال‌ها برای فتح آن تلاش کرده بود. آن‌هم با کسب عنوان قهرمانی در خاستگاه این رشته یعنی ژاپن. تیم ملی کاراته ایران با کسب ۲ طلا و ۳ نقره برای نخستین بار در تاریخ حضورش در بازی‌های آسیایی در مجموع رقابت‌های آقایان و بانوان به عنوان قهرمانی دست یافت. قهرمانی نه در میدانی بی‌رقیب، که در ژاپن و برابر قدرتی که نامش با کاراته گره خورد و در هشت دوره گذشته بازی‌های آسیایی هفت مرتبه عنوان قهرمانی را از آن خود کرده و سال‌هاست که یکی از معیار‌های اصلی موفقیت در آسیا به حساب می‌آید. اما امسال، قهرمانی را تقدیم کاراته‌کا‌های ایران کرد. 
ایران در ناگویا چهار نماینده در فینال داشت که نتیجه آن کسب ۲ طلا و ۳ مدال نقره بود. مرتضی و محمود نعمتی، برادران طلایی ایران بودند که به خوش‌رنگ‌ترین مدال مسابقات دست یافتند. آن‌هم با ارائه یک نمایش فوق‌العاده برابر حریفان. سه مدال نقره نیز توسط کاتای تیمی بانوان، علی‌اصغر آسیابری و فاطمه‌زهرا سعیدآبادی به دست آمد. 
پایان‌بخش نبرد کاراته‌کا‌های ایران در ناگویا، محمود نعمتی بود که همانند برادرش به گردن‌آویز طلا دست یافت تا ایران برای نخستین بار به عنوان قهرمانی دست یابد. موفقیتی که شهرام هروی، مدیرفنی تیم ملی کاراته آن را نتیجه پویایی این رشته می‌خواند: «خدا را شکر محمود آن چیزی را که از او انتظار می‌رفت در فینال به نمایش گذاشت و توانست از سد حریف عربستانی بگذرد و دومین مدال کاراته و کاروان را کسب کند. اهمیت طلای محمود نعمتی در این بود که ما برای اولین بار در تاریخ بازی‌های آسیایی و در مجموع رقابت‌های دختران و پسران قهرمان آسیا شدیم. این موضوع اتفاق خیلی مهمی است که برای اولین بار در تاریخ ورزش کشورمان رقم خورد و نشان‌دهنده این است که در یک سال و نیم گذشته و با حضور مسعود رهنما در فدراسیون، کار‌ها طبق برنامه پیش رفته است. کادر فنی مجرب تیم ملی نیز توانست اعتماد به نفس خود را در مسابقات نشان بدهد. این قهرمانی را به مردم عزیز کشورمان تبریک می‌گویم. همان‌طور که مردان ما در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه مرد میدان بودند، اینجا در بازی‌های آسیایی نیز ملی‌پوشان، مرد بودند و پرچم کشور را به بالا‌ترین قلعه آسیا بردند.»

 سومین طلا برای فوتبال الکترونیک
با وجود حذف مفتضحانه تیم فوتبال امید از بازی‌های آسیایی، عصر دیروز فوتبال سومین طلای کاروان ایران را به نام خود ضرب کرد؛ البته فوتبال الکترونیک. 
تیم فوتبال الکترونیک ایران در فینال با نتیجه ۴-۲ برابر مالزی به پیروزی رسید و برای اولین بار در تاریخ به مدال طلا دست پیدا کرد. در این مسابقه، ابتدا ابوالفضل آقایی‌نسب در بخش Mobile با نتیجه ۱-۲ باخت، اما با پیروزی ۳-۰ حسن پاجانی در بخش PC حکم قهرمانی ایران را امضا کرد.

 درخشش شمشیربازی و ووشو
دیروز شمشیربازی هم خوش درخشید و موفق به کسب یک مدال برنز ارزشمند شد. علی پاکدامن، کاپیتان تیم ملی شمشیربازی، با شکست رقبای خود از جمله محمد فتوحی به نیمه‌نهایی رسید، اما در این مرحله به شمشیرباز چینی باخت تا صاحب گردن‌آویز برنز شود. 
اما در ووشو سوگند سینکایی، تنها نماینده ساندای بانوان کشورمان، در مبارزه نیمه‌نهایی مقابل چان چینگ از کشور هنگ‌کنگ قرار گرفت و موفق شد حریفش را دو بر صفر شکست دهد تا نخستین فینالیست ووشو در این دوره از بازی‌ها باشد. بانوی کشورمان صبح امروز در فینال به مصاف وی یودی از چین می‌رود. 
شجاع پناهی، نماینده وزن منهای ۶۵ کیلوگرم کشورمان، هم با غلبه بر سانداکار ویتنامی، او را شکست داد و فینالیست شد. در ادامه عرفان محرمی و سهیل موسوی، سانداکاران وزن‌های ۷۰ و ۷۵ کشورمان، هم به ترتیب مبارزان قزاق و ازبک را از پیش رو برداشتند تا فینالیست‌های ووشو تکمیل شود. 
تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در سومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های آسیایی آیچی- ناگویا با نتیجه ۲۱ بر ۷ مالزی را شکست داد و با سه پیروزی متوالی راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. سیدمحمد غفاری، بصیر مؤمنی، صارم جعفری و مهدی رحیمی بازیکنان ایران در این رقابت‌ها هستند و محمد سیستانی هدایت تیم را بر عهده دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: طلا ، فوتبال ، شمشیربازی ، مسابقات
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