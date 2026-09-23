کد خبر: 1381180
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

ادامه اقدامات خصمانه بانکی امارات علیه ایران

5 بانک مرکزی امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی ایران را در این کشور تعلیق کرد.

جوان آنلاین: بانک مرکزی امارات متحده عربی در اقدامی همسو با تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، بانک ملی ایران را از فعالیت در این کشور تعلیق کرد.

به گزارش رویترز، این اقدام پس از تصمیم امارات در ماه اوت صورت می‌گیرد که بر اساس آن تمام تجارت، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد.

بانک ملی ایران ۷ شعبه در امارات دارد و دفتر مرکزی آن در شهر دبی است.

بانک مرکزی امارات اعلام کرد که تمامی شعب بانک ملی در امارات از انجام هرگونه تراکنش مالی با ایران — از جمله تأمین مالی تجاری و انتقال وجوه — منع خواهند شد.

این نهاد مدعی شد که اتخاذ این تدابیر در پی تخلفات مربوط به عدم رعایت مقررات، قوانین و تصمیمات نظارتیِ جاری در امارات صورت گرفته است.

برچسب ها: امارات ، تحریم آمریکا علیه ایران ، بانک ملی ایران
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