منابع فلسطینی از عملیات ضد صهیونیستی در نزدیکی شهر رام‌الله واقع در کرانه باختری خبر دادند.

جوان آنلاین: کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی از حادثه زیرگیری با خودرو در جاده ۴۴۳ در نزدیکی رام‌الله خبر داد.

برخی رسانه‌های صهیونیستی نیز از زخمی شدن یک صهیونیست در نزدیکی گذرگاه «مکابیم» در رام‌الله خبر دادند.

برخی دیگر از رسانه‌های صهیونیستی نیز از حمله با سلاح سرد در نزدیکی شهرک بیت حورون در نزدیکی رام‌الله و زخمی شدن یک صهیونیست خبر دادند و گفتند که مجری عملیات نیز به شهادت رسید.

از سوی دیگر کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک نیروی پلیس این رژیم در عملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی رام‌الله زخمی شد.

سه روز پیش نیز کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در نزدیکی شهرک «نوف تسوف» در اطراف رام الله واقع در کرانه باختری تیراندازی شده و یک صهیونیست به شدت زخمی شده است.