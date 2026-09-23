کد خبر: 1381171
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
ورزش » ساير

طلای ناگویا بر گردن دومین کاراته‌کای قم

5 کاراته‌کای قمی تیم ملی ایران با پیروزی برابر نماینده عربستان در فینال بازی‌های آسیایی ناگویا، مدال طلا را کسب کرد.

جوان آنلاین: محمود نعمتی، کاراته‌کای قمی تیم ملی ایران، در دیدار پایانی وزن ۸۴+ کیلوگرم بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برابر حریف عربستانی به برتری رسید و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

این دیدار با نتیجه ۶ بر ۳ به سود نماینده ایران پایان یافت تا مدال طلای این وزن به نعمتی برسد.

نعمتی در جریان فینال ابتدا با نتیجه ۲ بر صفر از حریف خود عقب افتاد، اما با جبران اختلاف امتیاز، نتیجه را تغییر داد و پیروزی را از آن خود کرد.

این دومین مدال طلای ملی پوشان اهل قم در ناگویا هست و پیش از این مرتضی نعمتی نخستین طلای ناگویا را برای کاروان تیم ملی ایران در ناگویا و البته قم بدست آورد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ناگویا ، مدال طلا ، کاراته
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