جوان آنلاین: محمود نعمتی، کاراته‌کای قمی تیم ملی ایران، در دیدار پایانی وزن ۸۴+ کیلوگرم بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برابر حریف عربستانی به برتری رسید و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

این دیدار با نتیجه ۶ بر ۳ به سود نماینده ایران پایان یافت تا مدال طلای این وزن به نعمتی برسد.

نعمتی در جریان فینال ابتدا با نتیجه ۲ بر صفر از حریف خود عقب افتاد، اما با جبران اختلاف امتیاز، نتیجه را تغییر داد و پیروزی را از آن خود کرد.

این دومین مدال طلای ملی پوشان اهل قم در ناگویا هست و پیش از این مرتضی نعمتی نخستین طلای ناگویا را برای کاروان تیم ملی ایران در ناگویا و البته قم بدست آورد.