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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۳
ورزش » ساير

برنامه ورزشکاران ایران در روز پنجم بازی‌های آسیایی

6 نمایندگان ایران در پنجمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، در ۱۳ رشته ورزشی به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

جوان آنلاین: در پنجمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا نمایندگان ایران در ۱۳ رشته ورزشی به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

نمایندگان ایران پنجشنبه، دوم مهر ۱۴۰۵، در رشته‌های رویینگ، کبدی، ووشو، تیراندازی، قایقرانی، تنیس روی میز، دوومیدانی، شمشیربازی، بوکس، اسکواش، والیبال ساحلی، ژیمناستیک هنری و بسکتبال سه نفره به رقابت می‌پردازند.

*برنامه نمایندگان ایران در روز پنجم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا (پنجشنبه، دوم مهر) به شرح زیر است:

رویینگ 

بهمن نصیری در فینال تک نفره مردان، ساعت ۳:۱۰ 

فاطمه مجلل در فینال تک نفره سبک وزن زنان، ساعت ۳:۵۰

کیمیا زارعی و زینب نوروزی در فینال دونفره سبک وزن زنان، ساعت ۴:۱۰

تیم ایران (هنگامه کامیاب، مهسا جاور، سها فخری و ساقی ملکی) فینال چهار نفره زنان، ساعت ۵:۳۰

فاطمه مجلل در فینال تک نفره زنان، ساعت ۸:۴۰

کیمیا زارعی و زینب نوروزی در فینال دو نفره زنان، ساعت ۹

امیرحسین محمودی‌پور در فینال تک نفره سبک وزن مردان، ساعت ۹:۴۰

هانیه خورسند و سارا فخری در فینال دونفره تک پارو زنان، ساعت ۱۰:۴۰

کبدی 

تیم مردان - تایلند در دور گروهی، ساعت ۴

تیم مردان - پاکستان در دور گروهی، ساعت ۱۳

ووشو 

سوگند سینکایی - وو دی از چین در فینال وزن ۵۲ کیلوگرم، ساعت ۴

شجاع پناهی - وانگ چنگ‌جین از چین در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم، ساعت ۴:۴۰ 

عرفان محرمی - ما شوئو از چین در فینال وزن ۷۰ کیلوگرم، ساعت ۴:۵۰

سهیل موسوی - عبدالرشد عبدالله‌یف از قزاقستان در فینال وزن ۷۵ کیلوگرم، ساعت ۵

تیراندازی 

جواد فروغی، وحید گلخندان و محمدرسول عفتی در دور مقدماتی تپانچه بادی ۱۰ متر انفرادی مردان، ساعت ۴:۱۵ 

تیم ایران در فینال تپانچه بادی ۱۰ متر مردان، ساعت ۴:۱۵

قایقرانی 

هیوا افضل در نیمه نهایی کانو تک نفره ۲۰۰ متر زنان، ساعت ۴:۳۰

الناز شافعیان و نرجس کارگرپور در فینال کایاک دوبل ۵۰۰ متر زنان، ساعت ۶:۲۰

علی آقامیرزایی در کایاک تک نفره ۵۰۰ متر مردان، ساعت ۹:۱۰ 

نرجس کارگرپور و پیمان قویدل در کایاک دونفره میکس ۵۰۰ متر، ساعت ۹:۴۰

تنیس روی میز 

تیم دوبل (ستایس ایلوخانی و مهشید اشتری) - تیم هند (یاساسوینی گورپاده و دیا چیتاله)، ساعت ۴:۳۰ 

نوشاد عالمیان - احمد موسی از مالدیو در دور اول انفرادی مردان، ساعت ۵:۵۰

بنیامین فرجی - چانول کولاپوواوادو از سریلانکا در دور اول انفرادی، ساعت ۶:۳۵

دوومیدانی 

فاطمه محیطی زاده در گروه دوم ۱۰۰ متر مانع ماده هفتگانه، ساعت ۴:۳۸ 

مریم کاظمی در فینال پرش سه‌گام، ساعت ۱۴:۱۴

حسن تفتیان در گروه چهارم دور مقدماتی دوی ۱۰۰ متر، ساعت ۱۵:۰۲

صادق صمیمی در فینال پرتاب دیسک، ساعت ۱۵:۲۵

شمشیربازی

نجمه سازنجیان در دور انفرادی سابر، شروع از ۶:۱۵ 

آریسارا از تایلند

زینب دیبکووا از ازبکستان 

آناندا از هند 

کیم جونگ‌می از کره‌جنوبی

آیگریم ساریبای از قزاقستان 

بوکس

سارینا نقش با حسوتون حسنه از اندونزی در دور مقدماتی وزن ۶۵ کیلوگرم، ساعت ۷:۴۵

اسکواش 

نجمه بوشهری‌زاده - آیرا آزمان از مالزی در مرحله یک هشتم نهایی، ساعت ۸:۳۰

فرشته اقتداری - هو تزه لوک از هنگ‌کنگ در مرحله یک‌هشتم نهایی، ساعت ۱۰

والیبال ساحلی

تیم ایران (ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی) - تیم ژاپن (کوتا کوروساوا و تایتو میزوماتچی)، ساعت ۸:۳۰

ژیمناستیک هنری 

آرمان خدایی در فینال اسب حلقه مردان، ساعت ۱۱:۳۰

مهدی احمدی و سیاوش سیاهی در فینال حلقه مردان، ساعت ۱۱:۳۰

بسکتبال سه نفره 

تیم زنان - (تیم رقیب فردا مشخص می‌شود) در یک‌چهارم نهایی، ساعت ۱۳:۵۰

تیم مردان - (تیم رقیب فردا مشخص می‌شود) در یک‌چهارم نهایی، ساعت ۱۵:۰۵

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ناگویا ، ایران ، تیراندازی‌
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