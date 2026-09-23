جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، بر اساس داده‌های دولت فرانسه، تا صبح چهارشنبه حدود ۱۱ درصد از جایگاه‌های سوخت این کشور در تأمین دست‌کم یکی از انواع بنزین یا گازوئیل با مشکل مواجه بودند.

به گزارش مهر، این آمار که مربوط به ساعت ۹ صبح به وقت محلی است، نشان می‌دهد ۸۹ درصد جایگاه‌های سوخت فرانسه با مشکل تأمین مواجه نیستند.

دولت فرانسه وضعیت تأمین سوخت حدود ۹۹۰۰ جایگاه را بررسی می‌کند و هر جایگاهی را که دست‌کم یکی از انواع بنزین یا گازوئیل عرضه‌شده در آن موجود نباشد، دارای مشکل تأمین محسوب می‌کند.

بر اساس داده‌های دولتی، میزان جایگاه‌های دارای مشکل از ۱۵ درصد در شامگاه دوشنبه به ۱۲ درصد در شامگاه سه‌شنبه و سپس به ۱۱ درصد در صبح چهارشنبه کاهش یافته است.

وضعیت در مناطق مختلف فرانسه متفاوت است. در مناطق «گراند است» و «پی دو لا لوآر» حدود ۱۶ درصد جایگاه‌ها با مشکل تأمین مواجه هستند، در حالی که این رقم در منطقه «پروانس-آلپ-کوت دازور» ۷ درصد است. در منطقه پاریس نیز حدود ۱۲ درصد جایگاه‌ها تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

این آمار پس از آن منتشر شد که رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد ۱۷ درصد جایگاه‌های سوخت این کشور دست‌کم یکی از انواع سوخت را در اختیار ندارند و ۹۱ درصد این جایگاه‌ها متعلق به شرکت «توتال‌انرژیز» هستند.

کمبود سوخت در فرانسه در پی اختلالات ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران و محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز تشدید شده است.