تازه‌های تولید و پخش تلویزیون و رادیو در روز چهارشنبه ـ اول مهر ـ در این گزارش ایسنا قابل پیگیری است.

جوان آنلاین: مصطفی کبیری یگانه، مدیر گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ، هم‌زمان با فرارسیدن «ماه مهر» و آغاز فصل پاییز که همواره نویدبخشِ «شروع دوباره» و تحول در فضای آموزشی و فرهنگی کشور است، در تشریح تغییرات جدول پخش این شبکه اعلام کرد: ما در گروه جامعه و جوان با بازنگری در ساختار برنامه‌ها و درک ضرورتِ ایجادِ روحی تازه در فضای رسانه‌ای، تلاش کرده‌ایم فضایی پویا، راهبردی و امیدبخش را برای مخاطبان فراهم کنیم و برنامه‌های جدیدی را از شنبه چهارم مهرماه روی آنتن ببریم.

به گزارش ایسنا، کبیری یگانه درباره برنامه «سفره خورشید» بیان کرد: این برنامه که ویژه صبحگاه شبکه رادیویی فرهنگ جایگزین «صبح به وقت فرهنگ» شده است، از شنبه رخت نو بر تن می‌کند. انتخاب نام «سفره خورشید» با تکیه بر این فلسفه صورت گرفته که خورشید بر همگان یکسان می‌تابد و این برنامه نیز نمادی از گرمایِ حیات‌بخش و برابری فرصت‌ها برای تمامی شنوندگان است؛ لذا هدف‌گذاری ما در این برنامه بر سه محورِ امید و آگاهی‌بخشی، نشاط و حال خوب، و نیز انرژی صبحگاهی بنا شده است.

وی ادامه داد: برنامه «سفره خورشید» با هنرنمایی سه شخصیت نمایشی جدید به نام‌های «ننه خورشید»، «بامداد نو» و «دبلیو دبلیو زد» و با بخش‌های متنوع، هر روز از ساعت ۶:۳۰ تا ۸صبح همراه مخاطبان خواهد بود تا آغازی پرانرژی برای روز کاری آنها باشد.

کبیری یگانه پیرامون برنامه جدید «میز فرهنگ» توضیح داد: این برنامه یک اثر راهبردی در حوزه فرهنگ است که در ماه‌های گذشته پیرامون شکل و محتوایش برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته تا بر فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فرهنگی در کشور تمرکز کند؛ برنامه‌ای که ضمن بررسی اسناد بالادستی، اثر مصوبات فرهنگی از شورای عالی انقلاب فرهنگی تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون فرهنگی مجلس را بررسی کرده و عملکرد نهاد‌های غیررسمی مؤثر بر فرهنگ را با حضور دو تن از اساتید دانشگاهی تحلیل می‌کند.

مدیر گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ با اعلام پخش برنامه «آئینه‌خانه» گفت: این برنامه با موضوع خانواده، قرار است بر ابعاد و زوایای گوناگون زندگی روزمره خانواده‌های ایرانی تمرکز کند و با نگاهی آسیب‌شناسانه، برای مسائل و مشکلات موجود در این عرصه، با کمک کارشناسان متخصص، راهکار‌های علمی و عملیاتی به مخاطبان پیشنهاد بدهد.

کبیری یگانه در تبیین رویکرد برنامه «فرهنگسرا» تصریح کرد: این برنامه مکملی برای «میز فرهنگ» است که از ساحتی دیگر به موضوع فرهنگ می‌پردازد، یک برنامه مطالبه‌گرایانه است که دغدغه‌ها و مسائل روز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در ساحت فرهنگ پیگیری می‌کند و بنا دارد مبتنی بر خبر‌ها و رویداد‌های روز و با توجه به نیاز مخاطبان، مطالبات مردمی را از مسئولان و مقامات مرتبط به‌صورت جدی و بدون واسطه دنبال کند.

وی درباره برنامه قدیمی «هفت کوچه» افزود: این برنامه که سال‌هاست از شبکه رادیویی فرهنگ شنیده می‌شود، در دوره جدید ضمن حفظ نام و اصالت خود، توجه ویژه به فرهنگ و رسوم اقوام را در دستور کار دارد؛ به‌طوری که پنجشنبه‌ها میزبان مردم یکی از استان‌های کشور با حضور گوینده استانی است و روز‌های جمعه نیز میراث معنویِ به یادگار مانده و موضوعات فرهنگیِ سرشار از معنا و مفهوم را روی میز خود می‌آورد.

این مدیر رسانه‌ای در پایان پیرامون برنامه «آخر مجلس» که در هفته دفاع مقدس روزانه پخش آن به تهیه‌کنندگی علی جویا آغاز شده است، تأکید کرد: این برنامه قرار است زندگی شهدا و ایثارگران را روایت کند و قهرمانان دوران دفاع مقدس، جنگ رمضان، نبرد ۱۲ روزه و مدافعان حرم را به عنوان سوژه‌های اصلی بررسی کند؛ برنامه‌ای که در هر قسمت با حضور همرزمان و مدافعان این مرز و بوم، یاد «ستارگان زمینی» را زنده می‌کند و با بخش‌های جذابش، از خاطرات تا زیارت مزارشان آرام‌بخشِ آلامِ روزگار برای شنوندگان خواهد بود.

مراسم «صدای مقاومت» همزمان با پایان هفته دفاع مقدس، با محوریت رونمایی از مجموعه مستند رادیویی «شهدای دفاع مقدس ۳» با موضوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه برگزار می‌شود؛ مجموعه‌ای که روایتگر بخشی از ایستادگی مردم ایران و حماسه شهدایی است که در این دفاع به شهادت رسیدند.

مراسم «صدای مقاومت» دوشنبه ۶ مهرماه، همزمان با پایان هفته دفاع مقدس، در استودیوی شماره ۸ ساختمان شهدای رادیو برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور مدیران، هنرمندان، همکاران معاونت صدا، خانواده‌های شهدا و مهمانان ویژه برگزار می‌شود و در آن ضمن گرامیداشت شهدای دفاع مقدس، از جمعی از همکاران و فعالان رادیو که در روز‌های جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در عرصه رسانه حضور داشتند، تقدیر خواهد شد.

یکی از بخش‌های این مراسم، پخش مستندی تصویری درباره شهید صدرا ردایی و فرزاد مهدوی است.

در ادامه مراسم «صدای مقاومت»، از افرادی که در زمان حمله دشمن به ارگ تاریخی رادیو حضور داشتند و همچنین جمعی از همکاران فعال رادیو در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه تقدیر خواهد شد.

سخنرانی معاون صدا و مهمانان ویژه، اجرای یک نمایش رادیویی با موضوع مقاومت و قرائت پیام رئیس سازمان صداوسیما از دیگر بخش‌های این مراسم است.

در بخش اصلی مراسم نیز از مجموعه مستند رادیویی «شهدای دفاع مقدس ۳» با موضوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه رونمایی خواهد شد؛ مجموعه‌ای که با هدف ثبت و روایت بخشی از حماسه مقاومت و ایستادگی مردم ایران و یاد شهدای این دفاع تولید شده است.

در پایان مراسم نیز از خالقان مجموعه مستند رادیویی «شهدای دفاع مقدس ۳» تقدیر خواهد شد.

مستند «بازگشت» (Return) تولید شبکه پرس تی‌وی به مرحله نهایی جشنواره ۲۰۲۶ ABU PRIZE راه یافت.

مستند «بازگشت»، تولید شبکه پرس تی‌وی، از میان ۴۲۲ اثر ارسالی از کشور‌های مختلف، به‌عنوان یکی از آثار راه‌یافته به مرحله داوری نهایی جشنواره ABU PRIZE ۲۰۲۶ انتخاب شده است.

ضحی شهریاری، مدیر تولید مستند شبکه پرس تی‌وی، درباره موضوع این مستند گفت: مستند «بازگشت» درباره خانواده‌های فلسطینی است که پس‌از برقراری آتش‌بس، به شمال غزه برمی‌گردند و با خانه‌های ویران‌شده و جای خالی عزیزانشان مواجه می‌شوند.

مدیر تولید مستند شبکه پرس تی‌وی ادامه داد: این مستند که توسط یوسف ناتیل کارگردانی شده، راوی ترکیب زندگی سخت این خانواده‌ها در خرابه‌ها و چادرها، در کنار ایستادگی و مقاومت برای حفظ و از نو ساختن سرزمینشان و امید به آینده است.

شهریاری با اعلام صرف یک سال زمان برای ساخت مستند «بازگشت»، توضیح داد: محتوا و پیام اصلی این مستند بر این پایه استوار است که غزه با وجود مردمانش نفس می‌کشد و همچنان زنده است. مستند «بازگشت» راوی روایت‌هایی از دل اندوه، سرما و آوارگی، همراه با ایستادگی‌های خیره‌کننده‌ای است که در دل چادر‌ها و خرابه‌ها شکل می‌گیرد.

او در تشریح چگونگی شرکت مستند «بازگشت» در جشنواره ABU PRIZE ۲۰۲۶ بیان کرد: پس‌از اعلام فراخوان جشنواره، مستند «بازگشت» یکی از آثاری بود که توسط شبکه پرس تی‌وی به جشنواره ارسال شد و خوشبختانه از میان بیش از ۴۰۰ اثر رسیده به این جشنواره، به مرحله نهایی راه یافت.

شهریاری افزود: مرحله داوری نهایی ۲۲ تا ۲۴ سپتامبر در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود و برندگان، اول نوامبر در کلمبو سریلانکا معرفی خواهند شد.

به‌گفته مدیر تولید مستند پرس تی‌وی، مستند ۵۲دقیقه‌ای «بازگشت» به‌سفارش شبکه پرس تی‌وی و توسط کمپانی Skills Media Production برای این شبکه ساخته شده است و برخی عوامل تولید آن عبارت‌اند از تهیه‌کننده و کارگردان: یوسف ناتیل، تصویربرداران: حسونه الجرجاوی و بلال سالم و نویسنده و تدوینگر: محمود ابوغلوه.

فیلم سینمایی «همه چیز درباره خانواده اینگ» محصول ۲۰۱۹ چین به کارگردانی ژی هوانگ، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ـ ۲ مهر ماه ـ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

باکس ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلم‌های جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «همه چیز درباره خانواده اینگ» که با حضور در جشنواره‌های داخلی و بین المللی فیلم، موفق شد نامزد دریافت ۲۲ جایزه و برنده چهار جایزه همچون «بهترین کارگردانی» شود، میزبان بینندگان عزیز خواهد بود. این فیلم برای نابینایان و ناشنوایان متناسب سازی شده است.

داستان این فیلم درباره زندگی یک خانواده سه نفره است که با تشخیص نهایی سرطان کبد پدر خانواده، دستخوش تغییراتی می‌شود. سرنوشت این خانواده به ظاهر آرام، به دلیل تصمیمات هر کدام از اعضا دچار چالش می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان هنگ اینگ پنگ، هاوارد سیت و هان من کو را نام برد.

فیلم سینمایی «همه چیز درباره خانواده اینگ» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد. همچنین نابینایان عزیز می‌توانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.

بازپخش «همه چیز درباره خانواده اینگ» جمعه ۳ مهر ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.