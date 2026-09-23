کد خبر: 1381119
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۰
اقتصاد » اخبار کلی

بورس به مدار صعود بازگشت؛ رشد ۸۹ هزار واحدی شاخص

بورس بازار سرمایه پس از چند روز افت، معاملات امروز را با روند صعودی به پایان رساند و شاخص کل بورس تهران بیش از ۸۹ هزار واحد افزایش یافت. در این میان ارزش معاملات خرد به آستانه ۴۷ همت رسید و تعداد معاملات نیز از یک میلیون فقره عبور کرد.

جوان آنلاین: بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته و نخستین روز مهرماه، پس از چند روز حرکت نزولی، بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفت و شاخص‌های اصلی بازار سبزپوش شدند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس تهران امروز چهارشنبه با ۸۹ هزار و ۴۲۶ واحد افزایش به رقم هفت میلیون و ۲۵۶ هزار واحد رسید و بخش قابل توجهی از افت روزهای گذشته را جبران کرد.

شاخص کل هم‌وزن نیز هم‌راستا با شاخص کل حرکت کرد و با ۱۶ هزار و ۷۳۳ واحد رشد در ارتفاع یک میلیون و ۹۳۹ هزار واحد ایستاد. هم‌زمان، تعداد معاملات بورس از یک میلیون فقره عبور کرد و ارزش معاملات خرد نیز به حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش حجم فعالیت معامله‌گران در بازار امروز بود.

در جریان معاملات امروز، نمادهای فملی، تابان، فارس، شپنا، فولاد، تاپیکو و وپاسار از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس بودند و در جهت‌دهی به روند صعودی بازار نقش داشتند.

فرابورس هم صعودی شد

روند معاملات در فرابورس ایران نیز امروز صعودی بود. شاخص کل فرابورس با ۸۲۶ واحد افزایش به رقم ۵۷ هزار و ۶۱۲ واحد رسید.

در این بازار ۴۷۹ هزار و ۷۹۵ معامله انجام شد و نمادهای مارون، آریا و آریان از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس بودند.

در مجموع، معاملات نخستین روز مهرماه در حالی پایان یافت که بازار سرمایه پس از چند روز افت، بار دیگر شاهد افزایش شاخص‌های اصلی و رشد حجم معاملات بود و ارزش معاملات خرد نیز در سطح بالایی قرار گرفت.

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، بورس تهران
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