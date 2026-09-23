کد خبر: 1381106
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶
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پیرصالحی: ۴۴ کارخانه داروسازی در جنگ اخیر آسیب دیدند

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به آسیب ۴۴ کارخانه داروسازی رر جنگ اخیر، گفت: تلاش کرده‌ایم به تاب‌آوری صنعت داروسازی کمک کنیم.

جوان آنلاین: مهدی پیرصالحی، روز چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵، در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در محل مصلای تهران، اظهار داشت: باید سپاسگزار صنعت باشم که پای مردم و کشورشان ایستاده‌اند.

به گزارش مهر، وی افزود: همه باید بدانند ایران در هر شرایطی سلامت می ماند. ما هشت سال دفاع مقدس، دوران سخت کرونا و جنگ های اخیر؛ نظام سلامت ایستاد.

پیرصالحی گفت: ما شهدای زیادی را در نظام سلامت تقدیم جامعه کرده ایم. ما تمام تلاش مان را می کنیم تا مردم، کمترین دغدغه را برای تأمین دارو داشته باشند.

وی ادامه داد: ما در تحریم‌ها بیکار نبودیم و مسیرهای جایگزین برای انتقال پول و ورود کالا به کشور را فراهم کرده ایم.

پیرصالحی گفت: ۱۵۰ همت تسهیلات را برای صنعت فراهم آورده ایم، هرچند می دانیم که این حمایت ها چندان قابل توجه نیستند.

وی با اشاره به آسیب ۴۴ کارخانه داروسازی رر جنگ اخیر، افزود: تلاش کرده‌ایم به تاب‌آوری صنعت داروسازی کمک کنیم.

برچسب ها: مهدی پیرصالحی ، کارخانه دارو ، جنگ رمضان
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