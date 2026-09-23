اعمال قانون ۲۶۶ هزار فقره تخلف پلاک از ابتدای سال در پایتخت

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، سردار موسوی پور از اعمال قانون بیش از ۲۶۶ هزار فقره تخلف مربوط به پلاک خودرو در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون خبر داد و گفت: بر اساس جدول جدید جرایم راهنمایی و رانندگی، پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شیئی که مانع دید پلاک وسیله نقلیه شود، مشمول جریمه ۷۰۰ هزار تومانی است .

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز چهارشنبه اظهار کرد: تخلفات پلاک در تهران طی این مدت شامل موارد زیر بوده است:

نصب پلاک متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک

نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن

تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در عقب وسایل نقلیه باربری و مسافربری

پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک خودرو

وی افزود: همچنین سردار موسوی پور تأکید کرد: هرگونه دستکاری یا تغییر در ارقام و حروف پلاک، تخلف ساده محسوب نمی‌شود بلکه جرم است. بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هر شخص در مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر ایجاد کند، پلاک وسیله نقلیه دیگری را الصاق نماید یا از پلاک جعلی استفاده کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: در صورت وقوع تخلف، جریمه اعمال می‌شود؛ اما در مواردی مانند تغییر یا مخدوش کردن پلاک، الصاق پلاک وسیله نقلیه دیگر یا استفاده از پلاک جعلی، علاوه بر توقیف خودرو، پرونده قضایی در قالب عمل مجرمانه به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

سردار موسوی پور در ادامه گفت: پلاک خودرو، شناسنامه وسیله نقلیه شماست؛ دستکاری، پوشاندن یا جعل آن نه فقط تخلف، بلکه جرم است و می‌تواند به حبس و توقیف خودرو منجر شود. برای حفظ امنیت خود و دیگران، پلاک خودرو را سالم، خوانا و مطابق استاندارد نگه دارید.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: پلیس راهور تهران بزرگ با جدیت با متخلفان پلاک برخورد می‌کند و از شهروندان انتظار دارد با رعایت قانون، در تأمین نظم و امنیت ترافیکی پایتخت مشارکت کنند.