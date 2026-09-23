جوان آنلاین: قم امروز یکپارچه غرق در ماتم و عزای فقیهی بیبدلیل و استادی والامقام بود که عمری را در مسیر ترویج معارف اهلبیت (ع) و تربیت شاگردان برجسته سپری کرد.
به گزارش ایرنا، آیین تشییع پیکر این مرجع متواضع و عالیقدر، صبح امروز از میدان جهاد قم آغاز شد؛ جایی که موج خروشان عاشقان مرجعیت و ارادتمندان مکتب اهلبیت (ع)، پیکر مطهر این مرجع فقید را همچون نگینی در برگرفته و بر دوش عواطف و ارادت خویش به سمت آستان مقدس کریمه اهلبیت (س) بدرقه کردند.
فضای مسیر تشییع یکپارچه سوز ، ناله و اشک دلسوختگانی بود که با سر دادن شعارهای «یا حسین (ع)»، «یا زهرا (س)» و زمزمههای عاشورایی، عشق و قدرشناسی خود را به خدمات علمی و سلوک معنوی این فقیه پرتلاش به نمایش گذاشتند.
حضور پرشور جوانان و طلاب جوان در کنار علمای پیشکسوت و اقشار مختلف مردم، جلوهای تماشایی از پیوند عمیق امت با مرجعیت دینی را به تصویر میکشید.
موج خروشان جمعیت به گونهای بود که کاروان حامل پیکر مطهر این عالم ربانی به دلیل تراکم سنگین عاشقان و ارادتمندان به کندی مسیر را میپیمود و دستهای مشتاق مردم، اجازه جدایی از پیکر استاد اخلاق و فقاهت را نمیداد. سرانجام پس از وقفهای طولانی و با طی مسیر در میان سوز و گداز عزاداران، پیکر مطهر ایشان وارد صحن امام رضا (ع) حرم مطهر شد.
پیکر مطهر آیتالله شبیری زنجانی پس از اقامه نماز توسط آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در کنار سایر علمای ربانی و بزرگان حوزههای علمیه در آغوش خاک آرام گرفت.
در این آیین باشکوه حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه ای رئیس قوه قضاییه ، حسین سیمایی صراف وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به نمایندگی از هیات دولت ، آیت الله سید احمد خاتمی ، عطا الله بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعضای مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نمایندگان مراجع عظام تقلید حضور داشتند.
آیتالله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود.
ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.
پیکر مطهر آیتالله العظمی شبیری زنجانی در آغوش کریمه اهلبیت (س) آرام گرفت
این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر میشد.
روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.