جزئیات جلسه بررسی تقاضای استیضاح وزیر کار در کمیسیون اجتماعی مجلس

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون برای بررسی تقاضای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: گزارش این کمیسیون به هیات رئیسه ارجاع خواهد شد.

جوان آنلاین: علی بابایی کارنامی در تشریح نشست کمیسیون اجتماعی با موضوع بررسی دو مورد طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشکر از نمایندگان استیضاح‌کننده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از چندین وقت پیش یعنی ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ بود که درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط تعدادی از همکاران ما در مجلس شورای اسلامی توسط مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود که به دلیل مسائلی که در کشور حادث شد و با تعاملی که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتفاق افتاد، تقریباً هشت‌ماه این موضوع مدیریت شد تا به امروز رسید و با اصرار نمایندگان استیضاح کننده و نگرانی‌هایی که در اوضاع و احوال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند، جلسه بررسی مباحث مورد نظر آنان در استیضاح وزیر برگزار شد.

به گزارش مهر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: موارد مورد نظر نمایندگان استیضاح کننده تقریبا ۲۰ بند یا مورد بود که در یک جلسه تقریبا ۴ ساعته در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان و مدیران سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه و دعوت از همه سرگروه‌های نمایندگان استیضاح‌کننده، در یک فضای بسیار آرام و با همدلی و با ارائه نقطه نظرات کارشناسی بررسی و دغدغه‌های نمایندگان مطرح شد و مستندات و مباحثی که لازم بود، ارائه شد.

بابایی کارنامی گفت: ما در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به عنوان کمیسیون تخصصی و متولی، این موضوع را با رعایت عدالت هم در مدیریت زمان و هم مدیریت مبتنی بر عقلانیتی که جلسه باید اداره می‌شد، به انجام رساندیم تا حقیقت ضایع نشود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ترکیب استیضاح‌کنندگان و جنس استیضاح سیاسی نبود، اضافه کرد: از همه جریان‌های سیاسی نمایندگان یا سرگروه‌ها در جلسه حضور داشتند و با احترام مباحث مورد نقد و نظر نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح مطرح شد و وزیر هم با سعه‌صدر پاسخگوی مباحث مطرح شده بودند. در نتیجه طبق آئین‌نامه، ظرف هفت روز کاری باید گزارش نهایی و بررسی‌شده کمیسیون از جلسه را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کنیم که حتماً انجام خواهیم داد تا با صلاحدید هیئت رئیسه در دستور بررسی در صحن علنی مجلس قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: البته طبق آئین‌نامه تا ساعت قبل از اعلام‌وصول در صحن علنی مجلس، نباید تعداد نمایندگان استیضاح‌کننده به زیر ۱۰ نفر برسد و حتما باید بالای ۱۰ تا باشد. به عبارت دیگر اگر تعداد نمایندگان استیضاح کننده زیر ۱۰ نفر باشد، استیضاح منتفی است و اگر بالای ۱۰ نفر باشد، استیضاح سر جای خود برقرار است که در حال حاضر قریب به ۷۰ نماینده درخواست استیضاح وزیر تعاون. کار و رفاه اجتماعی را داشتند.

بابایی کارنامی با بیان اینکه بررسی استیضاح در کمیسیون تخصصی درحقیقت ریل‌گذاری برای اقناع شدن یا نشدن نمایندگان استیضاح کننده است، افزود: در نهایت تصمیم با نمایندگان استیضاح‌کننده است و باید آن‌ها تصمیم بگیرند.

وی افزود: ناگفته نماند که نمایندگانی که درخواست استیضاح نداشتند، هم می‌توانند تا روز اعلام وصول طرح استیضاح در صحن، به لیست استیضاح کنندگان اضافه شوند. درواقع کم یا جمع شدن افراد تا روز اعلام وصول است که ملاک را به ۱۰ نفر خواهد رساند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه ضمن بیان اینکه بحث‌های مطرح شده در جلسه بررسی استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، کاملاً کارشناسی و درحقیقت نگرانی‌های نمایندگان در حوزه‌های مختلف ماموریت این وزارتخانه بود؛ بحث انتصابات، نگرانی‌ها در موضوع حقوق بازنشستگان در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از تامین اجتماعی، صندوق فولاد، صندوق بازنشستگی کشوری و ...، نحوه تصمیم‌گیری‌ها در بخش‌های مختلف زیرمجموعه وزارتخانه از جمله شرکت‌هایی مثل هواپیمایی آسمان، سودهای شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تضرر در مدیریت، بررسی بعضی از ابهامات و تخلفات احتمالی در چارچوب‌هایی که دغدغه نمایندگان محترم مجلس بود، حقوق کارگران شریف، بحث تعاونی‌ها، کالابرگ‌ و نحوه دهک‌بندی‌ها را از جمله مهم‌ترین محورهای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد.

بابایی کارنامی گفت: همه این بحث‌ها در چارچوب قانونی و کارشناسی با نگاه به گروه هدف بزرگ وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعم از کارگران، تعاونگران فعالان اقتصادی، اشتغال و کارآفرینی، جوانان، روابط کار، تحت پوشش‌های بهزیستی، معلولان، بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها طرح و بحث و گفتگو شد. البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی وزارتخانه عریض و طویل است که تمام دهک‌های جامعه مخاطب این وزارتخانه هستند، لذا وزیر هم با سعه‌صدر به نمایندگان مردم پاسخ دادند. در نهایت هم تصمیم‌گیری با نمایندگان استیضاح کننده است، زیرا براساس آئین‌نامه در مباحث این چنینی فقط و فقط نماینده استیضاح‌کننده می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا این مسیر باشد یا نباشد و کمیسیون اجتماعی هم فضا را برای بحث و گفتگو و تعاملات بین بخشی در قالب ماموریت‌های کمیسیون تخصصی این حوزه باز کرد.

بابایی کارنامی در پایان تصریح کرد: مهم این است که کمیسیون اجتماعی مجلس با بررسی این استیضاح نظارت خود بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از آغاز به کار میدری به انجام رساند و از طرفی این استیضاح مسیر را برای شفاف‌سازی بعضی امور و دغدغه‌های نمایندگان مجلس افکار عمومی و مطالباتی که دارند، هموار می‌کند. البته محور ما قانون، اعتماد اجتماعی، مردم‌ و منویات رهبری معظم انقلاب و چارچوب های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.