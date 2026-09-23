جوان آنلاین: مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه (یکم مهر) تا روز شنبه (۴ مهر) خبر داد و بر اساس این اطلاعیه، تردد موتورسیکلت‌ها، به‌استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی، از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

محدودیت تردد در محور کرج - چالوس

بر پایه این گزارش، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است. همچنین در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه (۲ مهر) و شنبه، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

در روز جمعه (۳ مهر) نیز از ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال می‌شود و از ساعت ۱۵، محور از ابتدای پل زنگوله، در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

همچنین از ساعت ۱۶ روز جمعه، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در مسیر شمال به جنوب یک‌طرفه خواهد شد. پس از پایان اجرای طرح، از ساعت ۲۴ تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد برقرار می‌شود. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان محدودیت‌ها ممکن است زودتر از زمان اعلام‌شده انجام شود.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است؛ با این حال، در روزهای اعمال محدودیت در مسیر جنوب به شمال، تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

جزئیات محدودیت‌های محور هراز

بر اساس این اطلاعیه، تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع است. همچنین عبور ناوگان کامیون و کامیونت، به‌استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه، در محور هراز ممنوع خواهد بود.

در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یک‌طرفه مقطعی در روزهای جمعه و شنبه، سوم و چهارم مهرماه، در مسیر رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

محدودیت ترافیکی در محور فشم

بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه نیز محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور، محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا، به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

منبع مهر