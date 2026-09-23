عراقی: بخش عمده عملیات دشمن در جنگ ۱۲ روزه، جنگ روانی بود

جوان آنلاین: سردار سرتیپ عراقی، رئیس پژوهشکده دفاع مقدس، با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: در این درگیریها مشخص شد بخش عمده اقدامات دشمن مبتنی بر عملیات روانی و تبلیغات بوده و تنها بخشی از توان واقعی خود را به میدان آورده است.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه «۹۰ درصد عملیات دشمن جنگ روانی و ۱۰ درصد واقعیتهای آن بود»، اظهار کرد: دشمن هر آنچه در اختیار داشت و توان انجام آن را داشت، به منطقه آورد و اقدام کرد، اما نتوانست حتی امنیت پایگاههای خود را که با هدف برقراری امنیت در کشورهای منطقه در آنجا حضور داشتند، بهطور کامل برقرار کند.
رئیس پژوهشکده دفاع مقدس افزود: هر زمان دشمن یا رژیم صهیونیستی دست به تجاوز زد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند با استفاده از موشکها، پهپادها و سایر توانمندیهایی که به پشتوانه ظرفیت صنایع دفاعی کشور ایجاد شده است، مراکز آنها را هدف قرار دهند.
عراقی ادامه داد: این تجربه برای کشورهای همسایه نیز روشن کرد که بخش قابلتوجهی از تصویری که دشمن از قدرت خود ارائه میکرد، مبتنی بر جنگ روانی و تبلیغات بوده است.
وی با اشاره به ایجاد فضای ایرانهراسی در منطقه گفت: کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدهاند که بخشی از هراس ایجادشده نسبت به ایران، نتیجه عملیات روانی و تبلیغاتی بوده و واقعیتهای میدانی تصویر متفاوتی را نشان داده است.