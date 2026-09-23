کد خبر: 1381062
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳
سیاست » اخبار کلی

عراقی: بخش عمده عملیات دشمن در جنگ ۱۲ روزه، جنگ روانی بود

عراقی رئیس پژوهشکده دفاع مقدس، گفت: در جنگ 12 روزه مشخص شد بخش عمده اقدامات دشمن مبتنی بر عملیات روانی و تبلیغات بوده و تنها بخشی از توان واقعی خود را به میدان آورده است.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ عراقی، رئیس پژوهشکده دفاع مقدس، با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: در این درگیری‌ها مشخص شد بخش عمده اقدامات دشمن مبتنی بر عملیات روانی و تبلیغات بوده و تنها بخشی از توان واقعی خود را به میدان آورده است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه «۹۰ درصد عملیات دشمن جنگ روانی و ۱۰ درصد واقعیت‌های آن بود»، اظهار کرد: دشمن هر آنچه در اختیار داشت و توان انجام آن را داشت، به منطقه آورد و اقدام کرد، اما نتوانست حتی امنیت پایگاه‌های خود را که با هدف برقراری امنیت در کشورهای منطقه در آنجا حضور داشتند، به‌طور کامل برقرار کند.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس افزود: هر زمان دشمن یا رژیم صهیونیستی دست به تجاوز زد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند با استفاده از موشک‌ها، پهپادها و سایر توانمندی‌هایی که به پشتوانه ظرفیت صنایع دفاعی کشور ایجاد شده است، مراکز آنها را هدف قرار دهند.

عراقی ادامه داد: این تجربه برای کشورهای همسایه نیز روشن کرد که بخش قابل‌توجهی از تصویری که دشمن از قدرت خود ارائه می‌کرد، مبتنی بر جنگ روانی و تبلیغات بوده است.

وی با اشاره به ایجاد فضای ایران‌هراسی در منطقه گفت: کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که بخشی از هراس ایجادشده نسبت به ایران، نتیجه عملیات روانی و تبلیغاتی بوده و واقعیت‌های میدانی تصویر متفاوتی را نشان داده است.

برچسب ها: جنگ 12 روزه ، عملیات روانی ، نیروهای مسلح ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

یک قدمی مدال آسیایی

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

آشوب تنگه‌ها در جهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار