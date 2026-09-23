کد خبر: 1381055
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳
ورزش » ساير

۲ برادر، ۲ طلا برای ایران/ محمود نعمتی هم قهرمان بازی‌های آسیایی شد

کاراته‌ محمود نعمتی کاراته‌کا وزن ۸۴+ کیلوگرم در فینال بازی‌های آسیایی با شکست حریف عربستانی خود به مدال طلا رسید تا دومین طلای کاروان ایران را در بازی‌های ناگویا ۲۰۲۶ بدست آورد.

جوان آنلاین: در چهارمین روز بازی های آسیایی ناگویا محمود نعمتی آخرین نماینده کاراته ایران در فینال وزن ۸۴+ کیلوگرم به مصاف سناد صوفیانی، دارنده برنز جهان و طلای بازی‌های کشورهای اسلامی از عربستان رفت و با نتیجه ۶ بر ۳ پیروز شد و همانند برادرش به مدال طلا رسید.

نعمتی در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۸۴+ کیلوگرم به مصاف شرپا تِنزینگ از نپال رفت و در مبارزه‌ای یک‌طرفه با نتیجه ۵ بر صفر حریف خود را شکست داد و راهی فینال شد. وی در نخستین مبارزه نیز با نتیجه ۵ بر صفر از سد واتتانا زایاسان از لائوس گذشته بود.

کاراته ایران در روزهای گذشته موفق به کسب یک مدال طلا توسط مرتضی نعمتی و سه مدال نقره توسط کاتای تیمی بانوان، علی‌اصغر آسیابری و فاطمه‌زهرا سعیدآبادی شده است.

برچسب ها: کاراته‌کا ، کاراته وان ، کاراته ایران
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