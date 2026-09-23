جوان آنلاین: در چهارمین روز بازی های آسیایی ناگویا محمود نعمتی آخرین نماینده کاراته ایران در فینال وزن ۸۴+ کیلوگرم به مصاف سناد صوفیانی، دارنده برنز جهان و طلای بازی‌های کشورهای اسلامی از عربستان رفت و با نتیجه ۶ بر ۳ پیروز شد و همانند برادرش به مدال طلا رسید.

نعمتی در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۸۴+ کیلوگرم به مصاف شرپا تِنزینگ از نپال رفت و در مبارزه‌ای یک‌طرفه با نتیجه ۵ بر صفر حریف خود را شکست داد و راهی فینال شد. وی در نخستین مبارزه نیز با نتیجه ۵ بر صفر از سد واتتانا زایاسان از لائوس گذشته بود.

کاراته ایران در روزهای گذشته موفق به کسب یک مدال طلا توسط مرتضی نعمتی و سه مدال نقره توسط کاتای تیمی بانوان، علی‌اصغر آسیابری و فاطمه‌زهرا سعیدآبادی شده است.