جوان آنلاین: آخرین روز رقابت‌های کاراته بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا، در حال پیگیری است. محمود نعمتی آخرین نماینده ایران در روز پایانی است.

نماینده وزن ۸۴+ کیلوگرم ایران در دور نخست برابر واتتانا زایاسان از لائوس به برتری ۵ بر صفر رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. وی سپس مقابل تنزینگ شرپا از نپال صاحب برتری ۵ بر صفر شد تا جواز حضور در فینال را کسب کند.

محمود نعمتی از ساعتی دیگر در فینال سنگین وزن و برای کسب مدال طلا به مصاف سوفیانی نماینده مطرح عربستان خواهد رفت.

روز گذشته تیم کاراته ایران عملکرد خوبی داشت و به یک طلا و سه نقره دست یافت.