زاکانی: جنایت میناب باید برای جهانیان تبیین شود

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد جنایت رخ‌داده در میناب گفت: همه مسئول هستند پیام این جنایت و آثار استانداردهای دوگانه حاکم بر نظام بین‌الملل را به گوش جهانیان برسانند.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح چهارشنبه در بازدید از محل جنایت رخ‌داده در میناب، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این حادثه اظهار کرد: هزاران سلام و درود به روح پرفتوح شهدای عزیزی که در این نقطه توسط دشمن آمریکایی و صهیونیستی به خاک و خون کشیده شدند.

وی افزود: آنچه در این نقطه مشاهده می‌شود، اوج وحشی‌گری و جنایت است؛ جنایتی که در راستای انتقام از ملت رشید ایران و خانواده‌ها و کودکان معصوم ایرانی رقم خورده و کودکان مینابی نیز قربانی این جنایت شده‌اند.

شهردار تهران با بیان اینکه آمریکا طی ۴۷ سال گذشته نتوانسته خواسته‌های خود را به ملت ایران تحمیل کند، ادامه داد: آنچه امروز در میناب مشاهده می‌شود، بخشی از همین تلاش برای انتقام‌گیری از ملت ایران است.

ضرورت تبیین جنایت میناب برای افکار عمومی جهان

زاکانی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقیقت این حادثه و تبیین ابعاد آن برای افکار عمومی جهان گفت: همه مسئول هستند پیام این جنایت را به گوش جهانیان برسانند و تبیین کنند که چگونه استانداردهای دوگانه در سراسر جهان زمینه‌ساز وقوع جنایت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که تلاش می‌کنند چهره‌ای موجه در سطح بین‌المللی از خود ارائه دهند، باید پاسخگوی جنایت‌هایی باشند که رقم می‌زنند.

زاکانی تصریح کرد: صیانت از این حقیقت، بیان آن و مطالبه جدی برای برخورد با عاملان و آمران این جنایت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک زیست انسانی و درست برای همه جهانیان باشد.

شهرداری تهران در بازسازی میناب مشارکت می‌کند

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مجموعه شهرداری‌های کشور در قبال این حادثه گفت: همه کسانی که در کشور مسئولیتی دارند، در قبال این جنایت وظیفه دارند؛ هم در زمینه تبیین ابعاد حادثه و هم در جهت ساختن الگویی جدید برای خدمت‌رسانی.

وی با اشاره به حضور خود در میناب و دیدار با خانواده شهدای این حادثه اظهار کرد: روز گذشته در میناب بودیم و با عزیزان و والدین شهدای این حادثه صحبت کردیم و بر سر مزار این شهدای عزیز حضور یافتیم.

زاکانی افزود: ان‌شاءالله وظیفه خود را انجام خواهیم داد و به لطف خدا کار جدی در شهر میناب و استان هرمزگان انجام می‌دهیم.

وی درباره جزئیات این اقدامات گفت: از مسئولان و مردم میناب خواستیم اولویت‌های مورد نیاز شهر را به ما اعلام کنند تا در حوزه‌های مختلف، از جمله مسائل عمرانی، اقدامات لازم انجام شود.

احداث زائرسرا و کمپ در میناب

شهردار تهران با اشاره به تغییر شرایط میناب پس از این حادثه بیان کرد: میناب قبل از این جنگ و میناب بعد از آن متفاوت است، همان‌طور که هرمزگان قبل و بعد از جنگ شرایط متفاوتی دارد.

وی ادامه داد: این منطقه به زیرساخت‌هایی نیاز دارد تا زائران و بازدیدکنندگان بتوانند به نحو مطلوب از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.

زاکانی از برنامه‌ریزی برای احداث زیرساخت‌های جدید در میناب خبر داد و گفت: قرار شد یک زائرسرا و یک کمپ برای زائران و بازدیدکنندگان احداث کنیم و ان‌شاءالله یک زیرساخت بزرگ را در این منطقه ساخته و تقدیم مردم عزیز میناب خواهیم کرد.