صعود تیم ملی هندبال به مرحله یک‌ چهارم نهایی

جوان آنلاین: تیم ملی هندبال ایران صبح امروز (چهارشنبه اول مهر) در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از ساعت ۷ صبح به وقت تهران به مصاف تیم ملی قزاقستان رفت و با برتری ۲۸- ۲۳ به مرحله بعدی راه یافت.

ملی‌پوشان ایران که برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها نیاز به کسب پیروزی برابر قزاقستان داشتند، بازی را با تمرکز و انگیزه بالا آغاز کردند و از همان دقایق ابتدایی، برتری فنی و تاکتیکی خود را به حریف دیکته کردند. شاگردان نناد کلاییچ در نیمه نخست با نمایش منسجم و هماهنگ، کنترل جریان بازی را در اختیار داشتند و در نهایت با نتیجه ۱۶-۱۳ به رختکن رفتند.

در نیمه دوم روند برتری ایران ادامه پیدا کرد و کادر فنی با هدف استفاده از ظرفیت تمامی بازیکنان، فرصت بیشتری در اختیار جوان‌ترهای تیم ملی قرار داد تا آنها نیز در این میدان مهم آسیایی تجربه ارزشمندی کسب کنند.

در نهایت این دیدار با نتیجه ۲۸-۲۳ به سود تیم ملی ایران به پایان رسید تا ملی‌پوشان کشورمان با کسب این پیروزی، در جدول گروه B سه امتیازی شده و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را به دست آورند.

تیم ملی ایران اکنون باید منتظر پایان دیدارهای امروز و فردا در مرحله گروهی بماند تا حریف خود را در مرحله بعدی این رقابت‌ها بشناسد.