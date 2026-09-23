مصمم به دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود هستیم

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌های خود با کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، بعد از ظهر سه‌شنبه با جیحون بایراموفف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار کرد.

در این دیدار درباره روابط دوجانبه ایران-جمهوری آذربایجان و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر شد.

وزرای امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان با مرور توافق‌ها و تفاهم‌های صورت‌گرفته بین دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و نیز مباحث مرتبط با امنیت و همکاری در منطقه قفقاز جنوبی، بر عزم دو کشور برای اجرای توافق‌ها و نیز تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌ها در راستای منافع دو ملت تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبیین آخرین تحولات منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، بر عزم ایران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر تجاوز و فشارهای غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.