تهدیدهای ترامپ نشانۀ استیصال او است

جوان آنلاین: ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در بیانیه ای اعلام کردند: اظهارات خصمانه و تهدیدهای مکرر رئیسجمهور آمریکا علیه ایران که با سوءاستفاده از تریبون سازمان ملل متحد جهت موجه جلوه دادن تجاوز، ایجاد ناامنی و راهزنی در جهان همراه شده است، پیش از آنکه متکی بر واقعیتهای میدانی باشد، صرفاً ابزاری برای تبلیغات داخلی است.
این بیانیه می افزاید: اینگونه سخنان، نشاندهنده بنبست راهبردی آمریکا در تجاوز علیه ملت ایران است و تکرار ادعاها و تهدیدهای بیاساس، با توجه به فرسودگی ارتش آمریکا، نه نشانه قدرت، بلکه نشان از استیصال راهبردی آنان دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ایران اسلامی همواره لنگرگاه امنیت در منطقه، بهویژه برای تجارت آزاد و بینالمللی بوده است؛ در حالی که آمریکا با حضور نامشروع، غیرقانونی و تجاوزکارانه در منطقه غرب آسیا، منبع تهدید، ناامنی و بیثباتی است و برای جبران شکستهای پیدرپی در اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران و راهزنی دریایی، اقتصاد جهانی را به گروگان گرفته است.
این بیانیه خاطرنشان می سازد: لفاظیهای رئیسجمهور آمریکا تغییری در محاسبات قدرت ایجاد نمیکند و هرگز جایگاه تنزلیافته این کشور در نظم نوین جهانی و شکستهای خفتبار آمریکا در جنگ علیه ایران و جبهه مقاومت را جبران نخواهد کرد.
این بیانیه می افزاید: پاسخ نیروهای مسلح توانمند و قدرتمند ایران اسلامی که از تجارب دفاع مقدس هشت ساله و جنگهای تحمیلی دوم و سوم بهره میگیرند به یاوهگوییها و تهدیدهای قاتل امام شهید امت، کودکان بیگناه و مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد و سایر شهدای والامقام کشور، آمادگی کامل جهت وارد کردن ضرباتی شدیدتر، خردکنندهتر و غیرقابلپیشبینی به متجاوزان و سران آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشد.
در پایان این بیانیه آمده است: انشاالله رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، پیام ملت شجاع و نیروهای مسلح قهرمان و اقتدار ایران قوی و شکستناپذیر را در مجمع سازمان ملل متحد به گوش جهانیان خواهند رساند.