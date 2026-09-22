وزیران امور خارجه ایران و یونان درباره روابط دوجانبه تبادل نظر کردند

وزیران امور خارجه ایران و یونان در این دیدار درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و یونان، تعاملات میان ایران و اتحادیه اروپا و آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با «گیورگیوس گراپتریتیس» وزیر امور خارجه یونان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، در این دیدار درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و یونان، تعاملات میان ایران و اتحادیه اروپا و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به قدمت روابط دیرینه و تاریخی دو کشور، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های سیاسی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان تهران و آتن تاکید کرد.

عراقچی همچنین با تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات غرب آسیا، بر ضرورت پایبندی تمامی کشور‌ها به مقررات حقوق بین‌الملل، صیانت از حاکمیت ملی و احترام به منشور ملل متحد تاکید نمود و یادآور شد که مقابله با یکجانبه‌گرایی و اقدامات تجاوزکارانه، شرط اصلی حفظ ثبات و امنیت بین‌المللی است.

وزیر امور خارجه یونان نیز در این دیدار با استقبال از تداوم گفت‌و‌گو‌های دوجانبه، بر علاقه‌مندی کشورش برای تقویت مسیر دیپلماسی و نقش‌آفرینی سازنده در حل‌وفصل مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم می‌آیند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت‌و‌گو کنند.

انتظار می‌رود نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کنند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.»

این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری‌های چندجانبه و سازگار کردن نهاد‌های بین المللی با چالش‌های جدید تاکید دارد.

در این نشست موضوعاتی از جمله صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آمادگی در برابر همه گیری‌ها و حکمرانی هوش مصنوعی در دستورکار قرار خواهد داشت.

در کنار سخنرانی‌های عمومی، نشست‌های سطح بالا و دیدار‌های دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می‌شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم‌ترین مراکز رایزنی‌های دیپلماتیک جهان تبدیل خواهد کرد.