کد خبر: 1381011
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۴
سیاست » اخبار کلی

وزیران امور خارجه ایران و یونان درباره روابط دوجانبه تبادل نظر کردند

3 وزیران امور خارجه ایران و یونان در این دیدار درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و یونان، تعاملات میان ایران و اتحادیه اروپا و آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با «گیورگیوس گراپتریتیس» وزیر امور خارجه یونان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، در این دیدار درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و یونان، تعاملات میان ایران و اتحادیه اروپا و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به قدمت روابط دیرینه و تاریخی دو کشور، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های سیاسی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان تهران و آتن تاکید کرد.

عراقچی همچنین با تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات غرب آسیا، بر ضرورت پایبندی تمامی کشور‌ها به مقررات حقوق بین‌الملل، صیانت از حاکمیت ملی و احترام به منشور ملل متحد تاکید نمود و یادآور شد که مقابله با یکجانبه‌گرایی و اقدامات تجاوزکارانه، شرط اصلی حفظ ثبات و امنیت بین‌المللی است.

وزیر امور خارجه یونان نیز در این دیدار با استقبال از تداوم گفت‌و‌گو‌های دوجانبه، بر علاقه‌مندی کشورش برای تقویت مسیر دیپلماسی و نقش‌آفرینی سازنده در حل‌وفصل مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

 رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم می‌آیند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت‌و‌گو کنند.

انتظار می‌رود نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کنند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.»

این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری‌های چندجانبه و سازگار کردن نهاد‌های بین المللی با چالش‌های جدید تاکید دارد.

در این نشست موضوعاتی از جمله صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آمادگی در برابر همه گیری‌ها و حکمرانی هوش مصنوعی در دستورکار قرار خواهد داشت.

در کنار سخنرانی‌های عمومی، نشست‌های سطح بالا و دیدار‌های دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می‌شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم‌ترین مراکز رایزنی‌های دیپلماتیک جهان تبدیل خواهد کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، ایران ، یونان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

تمکین امریکا مقابل انصارالله

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار