قوی شدن تنها راه ناامید کردن دشمن است

جوان آنلاین: سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح دستاورد‌های جنگ اخیر، از بازگشت «جغرافیا» به معادلات جنگ و قدرت، تغییر وضعیت تنگه هرمز، برهم خوردن شبکه قدرت امریکا در منطقه و به چالش کشیده شدن برتری اطلاعاتی و فناوری این کشور سخن گفت و تأکید کرد: «تنها راه ما برای بازدارندگی دشمنان طمع‌کار و برای قطع این طمع و ناامیدسازی دشمن، قوی شدن است.» او در عین حال مذاکره را «صحنه دیگری از نبرد» دانست و گفت: سپاه برای یک جنگ طولانی آمادگی دارد، هرچند برآورد این نیرو آن است که امریکا و رژیم صهیونیستی توان جنگ جدید را ندارند.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره عمده‌ترین دستاورد‌های جنگ اخیر گفت دشمن اهدافی از جمله «تسلیم بی‌قیدوشرط، تجزیه ایران، کاهش توان موشکی، حذف توان هسته‌ای و تصاحب چاه‌های نفت و ثروت‌های ملی ایران» را دنبال می‌کرد، اما ایران اجازه تحقق این اهداف را نداد و «شکست‌های راهبردی» بر دشمن تحمیل شد. محبی تنگه هرمز را یکی از مصادیق این تغییر دانست و گفت: «جغرافیا بار دیگر به معادلات جنگ بازگشت.» تنگه هرمز به اهرمی برای مقابله با دشمن تبدیل شده است. وی تصریح کرد: امریکا که حضور خود در منطقه را با شعار تأمین امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی توجیه می‌کرد، در وضعیت کنونی به «عامل ناامنی و مسدودسازی جریان انرژی» تبدیل شده است. سخنگوی سپاه، پایگاه‌های امریکا در منطقه را بخش دیگری از این دستاورد‌ها دانست و گفت این پایگاه‌ها که برای تأمین امنیت ایجاد شده بودند، به مخل امنیت تبدیل شده‌اند. نیرو‌های امریکایی پس از حملات موشکی و پهپادی ایران از برخی پایگاه‌ها منتقل شده و بخشی از آنها به ناو‌های هواپیمابر یا پایگاه‌هایی در سوریه و اردن انتقال یافته‌اند. سردار محبی همچنین گفت: «اکنون دیگر امریکا آن ابهت، قدرت و شانیت نظامی را در جهان از دست داده است.» وی برتری اطلاعاتی امریکا را نیز از دیگر محور‌های مورد چالش در جنگ اخیر دانست و افزود: مراکز اطلاعاتی امریکا و اسرائیل در منطقه شناسایی و هدف قرار گرفته‌اند. محبی در ادامه درباره میزان آمادگی نیرو‌های مسلح گفت: نیرو‌های مسلح «صددرصد آمادگی جنگیدن» دارند و سپاه خود را برای یک جنگ طولانی آماده کرده است، اما این آمادگی به معنای نفی مذاکره نیست. وی تصریح کرد: «اگر مصالح کشور اقتضا کند، ضمن این آمادگی، مذاکره هم می‌تواند بخشی از نبرد باشد» و «مذاکره به معنای سازش و صلح نیست؛ مذاکره صحنه دیگری از جنگ است.» سخنگوی سپاه در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به موشک‌های جدید گفت: «ما موشک جدیدی را روی ناو هواپیمابر و یک ناو جنگی آزمایش کرده‌ایم. یکی از این موشک‌ها به ناو هواپیمابر امریکا در فاصله ۵۰۰ کیلومتری اصابت کرده و «صدمه وارد کرد». محبی به این نکته هم اشاره کرد که «به اعتقاد ما این اتفاق خسارت جانی داشت ولی آنها اعلام نکردند و ما هم اعلام نمی‌کنیم. نمی‌شود که یک ناو در این حد مورد اصابت قرار گیرد و هیچ تلفات جانی نداشته باشد؛ این ممکن نیست.» سردار محبی همچنین تأکید کرد: ما بستر‌های تکنولوژیک [ساخت]موشک‌های با برد خیلی بیشتر را هم داریم که این برمی‌گردد به یک تصمیم سیاسی در کشور که آیا این انجام بشود یا نشود. امریکایی‌ها باید خودشان را برای رویارویی با یک قدرت برتر جهان آماده کنند. ایران آن کشوری نیست که آنها تصور می‌کنند و الان هم این موضوع را متوجه شده‌اند. وی یادآور شد: در هر رویارویی، ایران دقیقاً سلاح‌های جدید با برد، دقت و قدرت تخریبی جدید را به میدان خواهیم آورد و بهترین فضا برای تست، میدان نبرد است. نباید دچار محاسبات غلط شوند و به‌خصوص امریکا باید مواظبت کند که اطلاعات نادرست و ترسیم‌های خیالی صهیونیست‌ها آنها را به ورطه‌ای نکشاند که بیشتر از این آبروی خود را در جهان ببرد. سخنگوی سپاه در پایان تأکید کرد: «تنها راه ما برای بازدارندگی دشمنان طمع‌کار و برای قطع این طمع و ناامیدسازی دشمن، قوی شدن است.» وی گفت: این تقویت باید در عرصه‌های «علمی، فناوری، تجهیزاتی و دفاعی» ادامه یابد. محبی تصریح کرد: اگر تجاوزی شود، دیگر صرفاً دفاع نیست. اگر تجاوز شود، دفاع و تهاجم دیگر این‌گونه نیست که دشمن اگر یک ضربه زد، ما هم بگوییم متقابلاً یک ضربه می‌زنیم؛ نه، این‌گونه نیست. در آینده اگر دشمن یک ضربه بزند، ضربه‌ها خواهد خورد. بنا بر ضرب‌المثل معروفی که «زدی ضربه‌ای، نوش کن ضربتی»، ولی ما الان می‌گوییم: «زدی ضربه‌ای، نوش جان کن ضربه‌ها»؛ در عرصه‌های مختلف و از طرق مختلف.