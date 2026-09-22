کد خبر: 1380988
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۸
ورزش » ساير

تحول بزرگ در رابطه رونالدو و‌ام باپه

6 ستاره رئال مادرید و کاپیتان تیم ملی فرانسه، از تحول بزرگ در رابطه‌اش با کریستیانو رونالدو سخن به میان آورد.

جوان آنلاین: کیلیان‌ام باپه، ستاره فرانسوی رئال مادرید که در تابستان ۲۰۲۴ به این تیم پیوست، در گفت‌و‌گو با روزنامه "The Athletic" از تحول بزرگی در رابطه‌اش با کریستیانو رونالدو، افسانه پرتغالی، سخن گفت. او توضیح داد که چگونه رابطه‌اش با رونالدو از تحسین یک ستاره‌ای که در کودکی الگوی او بود، به دوستی واقعی تبدیل شده است.‌ام باپه گفت: رونالدو برای من یک الگو بود، اما اکنون او دوست من است. من دوست دارم وقت خود را با او بگذرانم. او به من نصیحت می‌کند، از من حمایت می‌کند و می‌داند که من همیشه از او حمایت خواهم کرد.


او در گذشته بار‌ها درباره تحسین شدیدش از رونالدو سخن گفته بود، کسی که یکی از منابع اصلی الهام او در آغاز کار و صعودش در دنیای فوتبال بود. اما با گذشت سال‌ها، رابطه آنها از دنبال کردن رونالدو و تأثیرپذیری از او به ارتباط مستقیم و تبادل حمایت تغییر یافت.


رابطه امباپه و رونالدو نشان‌دهنده تحول بزرگی است که در مسیر حرفه‌ای بازیکن فرانسوی رخ داده است؛ از تماشای الگوی خود از روی صندلی‌های تماشاچی و تلویزیون تا بازی در رئال مادرید، باشگاهی که رونالدو بخش بزرگی از میراث فوتبالیش را در آن ساخته است.

این ستاره فرانسوی در همین مصاحبه به یکی از مسیر‌هایی اشاره کرد که می‌توانست شکل زندگی حرفه‌ای او را تغییر دهد. او جزئیات جدیدی از نزدیک بودن به انتقال به لیورپول را فاش کرد قبل از اینکه تصمیم نهایی خود را برای پیوستن به رئال مادرید بگیرد.

به گفته‌ام باپه، گزینه لیورپول در مرحله‌ای از زندگی حرفه‌ای او بسیار جدی بود به طوری که حتی مادرش، فائزه العماری، از ایده انتقال او به باشگاه انگلیسی حمایت می‌کرد. اما در نهایت او تصمیم گرفت رویای خود را با پیوستن به رئال مادرید محقق کند.


این ستاره سرشناس تأکید کرد که بازی برای رئال مادرید یک تصمیم کلیدی در زندگی حرفه‌ای او بوده است، زیرا او این باشگاه را دروازه‌ای اصلی برای خلق تاریخ در فوتبال می‌دید.‌ام باپه در حال حاضر در رقابت برای کسب توپ طلا قرار دارد. او در ساعات اخیر با صداقت درباره میل خود برای برنده شدن این جایزه برای اولین بار در زندگی حرفه‌ای‌اش سخن گفت.


او در گفت‌و‌گو با رادیو "RFI" گفت: توپ طلا یک وسواس نیست، اما هدف هر بازیکنی و هر رقابتی است. " او افزود که امسال می‌تواند سال مناسبی برای تحقق این رویا باشد.


این اظهارات‌ام باپه همزمان با حضور او در اردو تیم ملی فرانسه است، تیمی که تحت رهبری زین‌الدین زیدان دوره جدیدی را آغاز کرده است.‌ام باپه همچنان بازوبند کاپیتانی تیم ملی فرانسه را تحت رهبری زیدان بر دست دارد. زیدان تأکید کرده است که ستاره رئالی‌ها همچنان کاپیتان تیم ملی خواهد بود.

برچسب ها: ام‌باپه ، رونالدو ، تیم ملی فرانسه
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